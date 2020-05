Sich bei einem Bungee-Sprung in die Tiefe zu stürzen oder eine Person, die man toll findet, zum ersten Mal anzusprechen, erfordert sehr viel Mut. Doch manche Menschen sehen sogar die größten Mutproben, nur als kleine Herausforderungen an. Vor allem diese drei Sternzeichen haben vor nichts Angst.

Denn sie sind besonders mutig und stellen sich tapfer jeder Herausforderung.

Löwe

Sein Optimismus kommt dem Löwen im Leben zugute. Denn durch seine positive Art, hat er keine Angst davor, sich täglich weiterzuentwickeln und neue Seiten an sich kennenzulernen. Bevorstehende Herausforderungen sieht er als Chance an, als Person zu wachsen. Sein Mut schenkt ihm die nötige Kraft, um all seine Träume zu verwirklichen.

Schütze

Auch dieses Sternzeichen zeichnet sich durch seinen Mut aus. Dabei fällt dem Schützen selbst überhaupt nicht auf, wie viel Grips er wirklich besitzt. Durch seinen aufgeschlossenen und lebensfrohen Charakter macht er sich in Notsituationen nicht allzu viel Gedanken und geht stets vom Besten aus.

Skorpion

Der Skorpion ist sehr ehrgeizig. Aus diesem Grund stellen auch die größten Mutproben im Leben für ihn kein Problem dar. Denn er schafft es stets, sich zu überwinden und seine anfänglichen Ängste zu überwinden. Sein Mut und seine Entschlossenheit führt ihn auch in seinem Liebesleben immer wieder zum Erfolg.