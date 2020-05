Gehen oder bleiben? Wer in einer Beziehung steckt, die von Unsicherheiten und Gefühlschaos geprägt ist, hat sich diese Frage sicherlich bereits öfters gestellt. Doch zu einer vernünftigen Antwort kommt kaum einer, vielmehr wird man immer mehr hin- und hergerissen und am Ende bleibt nur noch die Hoffnung. Darauf, dass entweder etwas so Schlimmes passiert, dass es für einen klar ist, dass man so nicht weiter machen kann, oder darauf, dass sich endlich etwas bessert.

Die Antworten auf die folgenden sechs Fragen, können dir dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es nicht immer leicht ist…

1. An wen denkst du?

Du hast die Prüfung bestanden, im Lotto gewonnen oder bei dir wurde eingebrochen. An wen denkst du zuerst und wen rufst du an? Wenn du dabei auf deinem Partner vergisst oder er dir erst nach der Nachbarin in den Sinn kommt, ist es nicht verwunderlich, dass du Zweifel an deiner Beziehung hast.

2. Wen liebe ich hier eigentlich?

Ruf dir dafür die Dinge vor Augen, die dir ganz am Anfang an deinem Partner gefallen haben. Mach dir eine Liste mit diesen Eigenschaften. Ist er noch derselbe Mensch? Hat sich zu viel geändert in der Zwischenzeit?

3. Was hält dich noch fest?

Führe dir vor Augen, wieso du eigentlich noch in dieser Beziehung steckst. Schwer wird die Erkenntnis, wenn man darauf kommt, dass es eigentlich mehr die Gewohnheit ist, als die Liebe zum Partner.

4. Wieso wird gestritten?

Streitereien im Alltag sind normal, doch problematisch wird es, wenn Streitgespräche eigentlich nur aus Frust und Unzufriedenheit resultieren.

5. Bist du noch glücklich?

Zaubert dein Partner dir noch immer ein Lächeln ins Gesicht? Bist du glücklich darüber, die Frau an seiner Seite zu sein? Oder kannst du dich nicht wirklich entfalten und die Unzufriedenheit überwiegt in diesem Fall?

6. Bist du ehrlich zu dir selbst?

So weh es tut: Wenn du schon daran denkst, ob die Beziehung noch einen Sinn hat oder nicht, dann hat sie diesen wahrscheinlich nicht mehr. Wenn es passt, dann passt es – da gibt es keine Kompromisse und Hoffnungen auf bessere Zeiten.