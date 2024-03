Eigentlich wollte eine schwangere Frau sich nur einer Routinekontrolle im Krankenhaus unterziehen. Doch fälschlicherweise wurde sie mit einer anderen Patientin verwechselt, die für eine Abtreibung ins Krankenhaus gekommen war.

Infolge dieser Verwechslung wurde an der schwangeren Frau eine Abtreibung durchgeführt.

Irrtum führt zur Abtreibung

Eine schreckliche Verwechslung in einem tschechischen Krankenhaus sorgt aktuell für großes Aufsehen. Ursprünglich war eine schwangere Frau aufgrund einer Routineuntersuchung im Rahmen ihrer Schwangerschaft in ein Prager Spital gekommen. In der Gynäkologie-Abteilung der Klinik hätte ihre Kontrolle stattfinden sollen. Gleichzeitig befand sich eine weitere Frau vor Ort, die für eine sogenannte Kürettage, also eine Gebärmutter-Ausschabung gekommen war. Aus unerklärlichen Gründen wurden die beiden Patientinnen vertauscht. Infolge dieser fälschlichen Verwechslung wurde eine Abtreibung an der schwangeren Frau durchgeführt.

Laut Frankfurter Allgemeine soll zunächst der TV-Sender CNN Prima News über diesen grauenvollen Fehler berichtet haben. Anschließend soll der Vorfall auch vom tschechischen Gesundheitsministerium offiziell gegenüber einer Nachrichtenagentur offiziell bestätigt worden sein. „Es ist zu einem unverzeihlichen menschlichen Versagen gekommen, die Schuldigen sind vorerst außer Dienst gestellt“, sagte laut Focus ein Ministeriumssprecher. Die Krankenhausleitung soll das Ministerium über diesen Fehler kontaktiert haben und spricht gegenüber der Patientin und ihrer Familie „ihr tiefstes Bedauern“ aus.

Viele Menschen sind entsetzt

Der Instagram-Post von CNN Prima News über die irrtümliche Abtreibung entsetzt viele Menschen online. In den Kommentaren üben viele User:innen ihre Kritik über diesen Vorfall aus. „Das kann doch nicht sein!“, kommentiert eine Userin schockiert. Jemand anderes hingegen kommentiert: „Das geht nicht, dass man so das Leben einer Familie runiert.“. Ob diese Verwechslung eine Konsequenz für das Krankenhaus haben wird, wurde bisher nicht kommuniziert.