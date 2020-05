View this post on Instagram

In der Wiener Biokosmetik Manufaktur🌱 Sevie natural skincare verbinden wir alte Traditionen, mit modernen, schonenden Herstellungsverfahren und einer innovativen Umsetzung bei der wir das Wohl von 🌿Umwelt, Mensch & Tier immer vorne an stellen. So werden alle Naturprodukte mit geringem Energieaufwand aus erneuerbarer Energie💧☀️, ökologisch einwandfreien Inhaltstoffen und Mehrweggebinden, Verpackung aus Papier oder unverpackt hergestellt. Entdecken kann man in unserem Sortiment Seifen, Gesicht – & Körperpflege, von Shampoos bis Deos und ein kleines Sortiment an Tierpflege🐾 (hier übersteigen wir bei der Qualität ebenso alle gesetzlichen Auflagen- hergestellt nach österr. Lebensmittelbuch). Alle Düfte der Kosmetika stammt ausschließlich von den Ölen & pflanzlichen Butter selbst und durch naturreine, biologische ätherische Öle! Cremen mit bestem Gewissen🥰 Wir sind die ökologische Nummer 1 der Kosmetikhersteller im deutschsprachigem Raum – gem. Treeday Index 97 (von100) darüber hinaus werden für jeden verkauften Artikel 3 Bäume🌲 in abgeholzten Regionen gepflanzt. Entdecken Sie vegane Biokosmetik & Naturkosmetik ganz neu. Entwicklung & Herstellung in Wien. Was wir aufgrund unserer Philosophie & Qualitätsansprüchen nicht anbieten können sind Make-Up bzw. Dekorative Kosmetik und wir führen auch keine anderen Kosmetik Marken (daher keine Angebote schicken, Danke). Alle Produkte sind frei von Tierversuchen, synthetischen Düften, Farbstoffen, Parabenen, Palmöl uvm . Verarbeitet werden nur rein vegane Inhaltsstoffe. Wir zertifizieren unsere Kosmetika nach Europas & Österreichs strengsten Auflagen – nach österreichischem Lebensmittelbuch & gemäß der RL für biologische Produktion Abschnitt Biokosmetika gem. § 13 EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz. Made in Austria🇱🇻 Du hast Fragen zur Bestellung oder benötigst Hilfe bei der Auswahl? Schreib uns ein Mail oder lass dich telefonisch beraten.