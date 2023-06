An einem Flughafen der thailändischen Hauptstadt Bangkok ereignete sich jetzt ein schlimmer Unfall. Eine Frau stolpert über ihren Koffer und wird unglücklich in einem Fahrsteig eingeklemmt. Ihr Bein muss daraufhin amputiert werden.

Laut Medien versuche man derzeit, das Bein wieder anzunähen.

Alle Traveladdicts kennen sie bestimmt: Die praktischen Laufbänder am Flughafen. Gerade, wenn man sich mal verkalkuliert hat und etwas später dran ist, kann man sich dadurch einige Minuten sparen. Diese „flachen Rolltreppen“ sind seit vielen Jahren auf der ganzen Welt fester Bestandteil der Flughafenausstattung. Und klar ist: sie können uns den Reisestress vermindern. Doch für eine Frau aus Thailand wurde nun ausgerechnet ein solches Rollband zu einer verhängnisvollen Falle.

Der Vorfall ereignet sich am Donnerstag (29. Juni). Die 57-jährige Thailänderin ist gerade am Weg zu ihrem Gate am Flughafen Don Mueang, als sie plötzlich auf dem Rollsteig über ihren eigenen Koffer stolpert, berichtet die Zeitung Bangkok Post unter Berufung auf die Rettungskräfte. Bei ihrem Sturz habe sich die Schutzabdeckung am Ende der Rolltreppe geöffnet, wodurch das linke Bein der Frau in den inneren Mechanismus gezogen worden sei. Augenzeugen hätten daraufhin sofort die Rettung verständigt.

Airports of Thailand (AoT) has ordered a safety check on every moving walkway at Bangkok’s Don Mueang airport, following an incident in which a woman lost a part of her left leg after falling on one of the airport’s travellators on Thursday. https://t.co/WclnOhuNss pic.twitter.com/aNVzDhH6EB