In Österreich wird die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Handel strenger. Stoffmasken oder Mund-Nasen-Schutz reichen nicht mehr aus. Man muss FFP2-Masken tragen.

FFP2-Masken sind zwar keine Einweg-Masken, anders als Stoffmasken kann man sie aber nicht einfach waschen und ewig wiederverwenden.

So gehst du am besten mit einer FFP2-Maske um

FFP2-Masken sind wesentlich effektiver als andere Schutzmasken. Sie filtern mindestens 94 Prozent der Aerosole aus der Luft. Anders als etwa ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz, eine Stoffmaske oder ein Schal schützen sie nicht nur das Umfeld, sondern auch den Träger selbst. Achtung: FFP2-Masken gibt es auch mit Filter, dann schützen sie aber nur den Träger und nicht seine Umgebung.

Der Schutz einer FFP2-Maske ist aber nur dann wirklich gegeben, wenn sie auch richtig verwendet wird. Sie muss also gut sitzen. Streife sie über das Gesicht und fixiere sie dann mit dem Gummi hinter den Ohren. Laut MedUni Wien muss man den Metallbügel mit den Fingerspitzen beider Hände vom Nasenrücken abwärts zu den Wangen an die Konturen des Gesichts anpassen. Aber Achtung: Nicht zusammendrücken. Wichtig ist auch, dass du die Maske beim Abnehmen nur an den Bändern und nicht an der Vorderseite berührst. Anschließend solltest du dir die Hände gründlich mit Seife waschen. Am besten, du transportierst die getragene Maske in einem Plastiksackerl.

So lange kannst du die Maske tragen

Länger als acht Stunden am Stück sollte man eine FFP2-Maske nicht tragen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt sogar eine Dauer von lediglich 75 Minuten. Danach sollte man eine Pause von mindestens 30 Minuten einlegen. Denn beim Tragen der Masken ist der Atemwiderstand erhöht.

So kannst du die Maske desinfizieren

Eine FFP2-Maske musst du nicht nach jedem Tragen wegschmeißen, dennoch empfehlen die Hersteller sie zu wechseln, sobald die Maske durchfeuchtet ist. So wurden bei einem deutschen Forschungsprojekt herausgefunden, dass die Viren auf den Masken erst sieben Tage nach ihrer letzten Verwendung verschwinden, wenn man diese zum Trocknen aufhängt. Am nächsten Tag sollte man sie daher nicht wiederverwenden. Ein Tipp wäre daher, für jeden Wochentag eine FFP2-Maske zu kaufen und diese alle sieben Tage wiederverwenden.

Bei 80 Grad im Backofen, kann man die Viren auf der Maske ebenfalls abtöten. Aber hier gilt es aufzupassen. Denn einige Backöfen haben große Temperaturschwankungen, auch wenn man 80 Grad einstellt. Daher empfehlen die Forscher, dass man vorher eine Stunde lang einen Testlauf mit einem Backofenthermometer macht. Ab 90 Grad können sich die Masken verformen und dadurch verlieren sie ihre Schutzfunktion. Solange eine FFP-Maske nicht durchfeuchtet, verschmutzt oder beschädigt ist, behält sie ihre Funktionstüchtigkeit.

Nicht mehr als fünfmal wiederverwenden

Mehr als fünfmal sollte man eine FFP2-Maske allerdings nicht wiederverwenden. Wenn eine Maske defekt, schmutzig oder angehustet ist, sollte man sie aber sofort entsorgen. Die Entsorgung im Hausmüll reicht.