Eine optische Brille ist schon lange nicht nur Mittel zum Zweck! Sie sind ein Modestatement. Die aktuellen Brillenmodelle sind so stylish, dass man sie auch ohne Dioptrien tragen möchte. Wir haben die neuesten Gestelle im Überblick.

So wie in der Mode gibt es auch bei Eyewear immer wieder neue Tendenzen. Der Trend geht stark zu Retro-Formen: Extravagant im schlichten Design, so machen wir jetzt optische Brillen zum Hingucker.

Das sind die Brillentrends 2021:

Oversized Form

Die 70s lassen grüßen! Oversized Modelle sind DER Trend 2021. Anders als in den wahren 70er Jahren, präsentieren sich die neuen Formen mit filigranem Rahmen. So wirken sie trotz der Übergroße schmal und der Look nicht zu überladen.

Oversized Brille The Glamorous von Viu, € 245

Hexagon Gestell

Abwechslung gefällig? Statt den üblichen Standard-Formen greift man diese Saison zu eckigen Brillen aus dünnem Gestell. Ein großer Vorteil ist, dass eine hexagonale Fassung jeder Gesichtsform passt. Egal ob cool oder chic gestylt, diese Modelle sind Allrounder-Teile.

In Goldfarben, von Co Optical, über misterspex.at, € 89,95

Cat-Eye Fassung

Der Retro-Klassiker schlechthin! Cat-Eye Brillen haben sich zu einem Dauerbrenner etabliert. Heuer neu? Damit die markante Fassung nicht zu hart wirkt, sollten Brillenmodelle mit braunem Farbverlauf gewählt werden. Die warmen Töne verleihen der Haut einen gesunden Teint.

Aus Acetat und in Schmetterlingsform von Missoni, über hartlauer.at, ab € 159

Halbrand Modelle

Fashionistas werden dieses Modell lieben! Wer in Sachen Trends ganz vorne mit dabei sein will, greift zu Halbrand-Modellen. Wichtig hierbei: Die Fassung gibt den Ton des Gesamtlooks an! Ob lieblich oder streng, der Schwung des Rahmens entscheidet.