Die britische Influencerin Lana Michaels liebt es, ihren Freund Shawn zu stillen. Das gefällt den beiden sogar so gut, dass sie es mindestens zweimal in der Woche tun. Und damit verdienen die beiden sogar Geld. Ihr habt jetzt Fragen? Glaubt uns, die hatten wir auch!

Zuerst war es reine Neugier – mittlerweile ist das Stillen für das Paar zum wöchentlichen Sex-Ritual geworden.

Britische Influencerin stillt ihren Freund

Bevor ich die Milch eines anderen Säugetieres trinke, trinke ich liebe Muttermilch – das oder sowas Ähnliches dürften sich wohl die Britin Lana und ihr Mann Shawn Michaels gedacht haben. Die Influencerin verrät, dass sie ihren Freund mindestens zweimal pro Woche stillt. Wieso? Dabei fühle sie sich weiblicher und sexy, verriet die ehemalige Lehrerin gegenüber „The Sun“. Wer sich jetzt fragt, wieso das überhaupt geht: Lana hat bereits zwei Kinder. „Meine Kinder sind viel zu alt fürs Stillen. Aber ich mag die Idee, dass ich Shawn stille.“

„Stillen ist nicht seltsam“

Sie mischte bestimmte Kräuter, um wieder Milch zu produzieren. Ihr Schatz finde es erregend und entspannend, dass er gar nicht damit aufhören möchte. “Stillen ist nicht seltsam”, so die Influencerin. Lana möchte Tabus brechen und will so aufzeigen, dass es ganz normal sei, erwachsene Personen zu stillen.

“Ihr gefällt es, mir gefällt es und ich bekomme auch noch viele Nährstoffe. Wir sind beide glücklich damit. Also, wo ist das Problem?”, so ihre Partner Shawn. “Wir schlafen etwa fünfmal die Woche miteinander. Und ich stille Shawn ein paar Mal die Woche davor.”, erzählt die zweifache Mutter. Ihre Brüste sind seitdem dauerhaft um eine Körbchengröße gewachsen. Und auf Onlyfans zahlen ihre Follower für ihre Still-Videos mittlerweile sogar eine gute Summe.

Das Paar lernte sich 2019 über eine Dating-App für Veganer kennen. „Wir probieren gerne Neues aus„, erklärt Shawn. Auf die Idee kamen die beiden, als sie kurz vor der Corona-Pandemie nach Spanien auswanderten und dort anfingen, mit ihrem Sex-Leben zu experimentieren. Die beiden führen eine offene Beziehung, erzählen auch von gemeinsamen Besuchen im Swinger-Club. Nach einem Vierer mit einem anderen Pärchen kam ihnen dann der Gedanke, vor dem Sex zu stillen.