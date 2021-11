Jaja, das Mamasein kann so einige neue Herausforderungen mit sich bringen. Das hat nun auch die TikTokerin Abbie Herbert am eigenen Leib erfahren. In einem Video zeigt die frischgebackene Mama wie es aussieht, wenn das Baby beim Stillen eine Brust bevorzugt – und ihr Clip ging viral.

Weil Abbie ihr Baby nur mit einer Seite stillt, leidet sie nun unter zwei völlig unterschiedlich großen Brüsten.

TikTokerin stillt Baby nur mit einer Brust

Ja, das Leben als frischgebackene Mama ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Und gerade rund um das Thema Stillen kann schon mal das ein oder andere unvorhergesehene Problem auftreten. Ein Lied davon singen kann die TikTokerin Abbie Herbert. Ihre sechs Monate alte Tochter Poppy möchte nur von der rechten Brust trinken. Wie die Influencerin berichtet, sei das für sie zuerst mal kein Problem gewesen, bis sie bemerkte, dass die linke Brust quasi verkümmert und die rechte besonders morgens extrem groß und zum Teil verhärtet ist.

Ihr Video, das über 13 Millionen Aufrufe hat, beginnt sie mit den Worten: „Dinge, die dir niemand nach der Geburt deines Kindes sagt“. Danach erklärt sie ihre persönliche Story zum Thema Stillen: „Poppy liebt es gestillt zu werden, aber sie ist auch sehr heikel, wenn es um die Seite geht, von der sie trinkt.“ Die Influencerin schildert weiter: „Sie will nur von der rechten Seite trinken, also dachte ich ‚also gut, sie gehört dir'“, fährt die TikTokerin fort. Nur hat jemand – wie sie selbst sagt – vergessen, sie daran zu erinnern was passieren kann, wenn das Baby nur an einer Brust trinkt. „Meine Brust ist komplett hart. Es ist kein Implantat – es ist tatsächlich meine Brust“, erklärt Abbie Herbert und zeigt ihre unterschiedlich großen Brüste.

Zwei unterschiedlich große Brüste

In einem Interview mit „Buzzfeed“, schildert sie, dass es sich anfühlt, als hätte sie einen Stein auf der rechten Seite ihrer Brust. „Es ist so ein komisches und unangenehmes Gefühl. Da Poppy die rechte Seite bevorzugt und ich die linke nicht abgepumpt habe, schien sich die Milchproduktion auf der linken Seite einzustellen. Aber jetzt liefert meine rechte Seite zu viel“, berichtet die TikTokerin.

In einem anderen Video zeigt die junge Mutter noch einmal, wie ihre Brüste morgens aussehen, nachdem ihre Tochter 12 Stunden geschlafen hat.

Beide Videos gehen viral und es häufen sich hunderte Kommentare von Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. So schreibt eine Userin: „Ich pumpe gerade eine Seite ab, während ich dieses Video schaue…du bist also nicht alleine“. Eine andere TikTokerin schildert ihre Erfahrung: „Mir ging es 16 Monate so wie dir, ich sah einfach verrückt aus. Also Willkommen im Club„.

Das sagt die Expertin

Gegenüber „Buzzfeed“ bestätigt Dr. Mary Jane Minkin, eine Professorin für Geburtshilfe, Gynäkologie und Reproduktionswissenschaft an der Yale University, dass viele Babys eine Brust bevorzugen. Man könne Babys zwar nur mit einer Brust stillen, empfohlen werde es aber nicht, weil Schmerzen und Schwellungen die Folge sein könnten, so die Medizinerin. Die beste Lösung bestehe laut Minkin darin, weiterhin zu versuchen, die andere Brust abzupumpen und die Milch dem Baby in einem Fläschchen anzubieten. So könne die Milchproduktion wieder angekurbelt werden.

Wie immer aber gilt: Betroffene sollten sich an ihre Gynäkologin/Gynäkologen oder die Hebamme wenden. Denn gerade Stillen ist ein sehr individueller Prozess und eine Patentlösung gibt es nicht.