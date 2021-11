Shawmila-Fans müssen jetzt stark sein: Die Musikwelt hat ein Traumpaar weniger. Camila Cabello und Shawn Mendes haben sich überraschend getrennt. Das gaben die Sängerin und der Sänger in einem gemeinsamen Statement jetzt bekannt.

Das Paar wolle aber dennoch freundschaftlich verbunden bleiben.

Camila Cabello und Shawn Mendes sind kein Paar mehr

Ok, diese Meldung gleich in der Früh müssen wir erst einmal verarbeiten. Sie galten als DAS neue Traumpaar in der Musikszene: Camila Cabello und Shawn Mendes! Doch nun gaben die beiden vor wenigen Stunden auf Instagram ihre Trennung bekannt. Whaaaaat?! Seit Juli 2019 gingen die zwei Musiker als Paar gemeinsam durchs Leben und schienen zuletzt noch sehr verliebt ineinander zu sein. Immerhin wurde das Ex-Pärchen zuletzt noch knutschend und turtelnd am Strand von Miami in Florida gesichtet. Offenbar ein süßer Schein, der trügt.

„Wir haben uns dazu entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden“, heißt es in einem Statement, das die beiden jeweils in einer Instagram Story veröffentlichten. „Aber die Liebe füreinander als Menschen ist größer als jemals zuvor. Wir haben die Beziehung als beste Freunde begonnen und werden dies weiterhin bleiben“, erklären die Musiker.

Bild: Shawn Mendes / Instagram

Man kann also davon ausgehen, dass sich die zwei im Guten voneinander getrennt haben und kein böses Blut herrscht. Dennoch dürften ihre Fans ziemlich geschockt von der Botschaft sein, immerhin kam die Trennung nun doch sehr überraschend. Einige Instagram-User wollen das Ganze auch nicht wahrhaben und kommentieren unter einem gemeinsamen Foto der beiden Stars: „Das ist hoffentlich alles nur ein Scherz?“. Ein User schreibt: „Was ist gerade passiert…OMG… RIP Shawmila“. Ob Shawn und Camila tatsächlich beste Freunde bleiben, wird sich zeigen. Es wäre ihnen zu wünschen! Die beiden verbindet nämlich eine langjährige Freundschaft.

Shawn war jahrelang heimlich verliebt

Bis die beiden ein Paar wurden, verging eine lange Zeit. Der „Stiches“-Sänger verriet im Dezember 2020 in einem Interview mit dem US-Magazin „Access Hollywood“, dass er bereits fünf Jahre lang in seine Partnerin verliebt war, bevor er ihr seine Gefühle gestanden hat. „Es braucht eine Menge Mut, um der Frau, die man liebt, zu sagen, dass man sie liebt“, gestand Mendes.

Im Dezember 2019 gestand Camila Cabello in einem Interview mit US-Talkmeisterin Ellen DeGeneres, dass auch sie seit vielen Jahren in Shawn Mendes verliebt gewesen sei. Sie hatte bereits für ihn geschwärmt, als sie ihn fünf oder sechs Jahre zuvor auf einer Tour kennengelernt hatte. „Ich war da auf jeden Fall schon verliebt. Ich denke, wir beide waren es, aber wir waren dumm. Wir verhielten uns wie Babys“, sagte sie damals.