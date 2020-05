Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht nur eine geringe Chance, das Coronavirus für immer zu eliminieren. Man sei skeptisch, heißt es.

Das Virus könnte für immer unter uns bleiben, so Experten.

WHO ist skeptisch: Coronavirus könnte für immer bleiben

Michael Ryan, der Nothilfekoordinator der WHO, sei hinsichtlich der rasanten Ausbreitung des Coronavirus skeptisch, dass der Erreger überhaupt noch eliminiert werden kann. Laut Ryan könne das Virus in der Bevölkerung heimisch werden und dann kann es sein, dass Sars-CoV-2 nie mehr verschwindet. Das sagte der Epidemiologe am Mittwoch (13. Mai) in Genf.

Experte verweist auf HIV

Ryan verweist dabei auf HIV, das Virus, das Aids auslöst. Denn auch dieser Erreger sie nie wieder verschwunden. In diesem Fall sei es aber gelungen Medikamente gegen das HI-Virus zu entwickeln und genügend Präventionsmaßnahmen zu schaffen. Der Experte wolle die Krankheiten zwar nicht vergleichen, dennoch müsse man aber realistisch sein, so Ryan. Er sehe dennoch eine kleine Chance das Virus Sars-CoV-2 auszurotten. Dafür müsse man aber einen effektiven Impfstoff finden.

Hoffnung auf Corona-Impfstoff

Selbst, wenn es Forschern gelingt, einen Impfstoff gegen das Virus zu finden, reiche das alleine aber noch nicht aus, Sars-CoV-2 auszurotten. Denn zudem müsse jeder dazu bereit sein, sich auch impfen zu lassen. Ryan kritisiert damit die weit verbreitete Impfskepsis. Und auch die fehlenden Mittel für gute Gesundheitssystem in vielen Ländern seien bei der Bekämpfung des Coronavirus ein Problem.

Unterdessen betonte WHO-Expertin Maria van Kerkhove, dass man das Virus durch die richtigen Maßnahmen zur Erkennung und Isolierung von Infizierten, sowie durch effektive Behandlungen, unter Kontrolle bringen könnte. Deshalb arbeite man bereits mit Hochdruck an möglichen Impfstoffen und Medikamenten.