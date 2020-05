View this post on Instagram

María Branyas, la mujer más #longeva de España con 113 años, ha superado el #coronavirus. El último día que la familia la pudo visitar precisamente fue el de la fiesta de su 113 aniversario, el pasado 4 de marzo, y, desde entonces, todo el contacto ha sido telefónico. “Ahora que ya se encuentra bien, está estupenda, tiene ganas de hablar, de explicar, de hacer sus reflexiones, vuelve a ser ella”, afirma su hija, que es quien, junto con su marido, lleva una cuenta de Twitter de María. La mujer de más edad de #España, que se casó en 1931 con Joan Moret, un médico de Llagostera (Gironès), tuvo tres hijos y ahora cuenta con once nietos (uno de los cuales ya tiene sesenta años) y trece bisnietos. Su familia está deseando que todo esto pase para poder visitarla de nuevo. Fuente: Vanguardia #TerceraEdad #Adultmayor #cuarentena #MariaBranyas #supervivientes2020 #covid19 #covid_19