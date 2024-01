Wir können es nicht leugnen: Nach dem viralen Video von Selena Gomez, die ihren Freundinnen Taylor Swift und Keleigh Teller während der Golden Globes spicy Gossip erzählt, wollen wir unbedingt wissen, was wirklich Sache ist. Lippenleser wollen erkannt haben, dass die Sängerin über Timothée Chalamet und Kylie Jenner getratscht hat.

Doch jetzt verrät die 31-Jährige, worum es bei dem Gespräch während der Preisverleihung wirklich ging.

Gossip Alarm auf den Golden Globes

Nein, Selena Gomez führt keine heimliche Fehde mit Kylie Jenner und ihrem Boyfriend, Timothée Chalamet. Und nein, sie hat während der Golden Globes auch nicht über die beiden gelästert. Das stellt die „Single Soon“-Sängerin jetzt klar, nachdem ein Video von ihr viral gegangen ist, auf dem sie zu sehen ist, während sie am Tisch von Taylor Swift und Keleigh Teller steht und ihnen etwas Schockierendes erzählt.

Das Netz – und ein forensischer Lippenleser – waren sich nach dem Clip einig, dass Selena Timothée offenbar um ein Foto gebeten habe, das jedoch abgelehnt wurde. Ob von Timothée selbst oder von Kylie, die das nicht zulassen wollte, war allerdings bis zuletzt unklar. Dass an diesen Gerüchten allerdings nichts dran ist, bestätigt Selena jetzt mit einem Kommentar auf Instagram.

Darüber hat Selena Gomez wirklich gesprochen

Die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin hatte die Spekulationen rund um den Golden-Globes-Moment wohl satt. Denn sie kommentierte kurzerhand einen Instagram-Beitrag des Accounts von E! News, der ebenfalls über das Läster-Gespräch berichtete. „Wir würden so gerne wissen, ob Selena Gomez wirklich über Kylie Jenner & Timothée Chalamet während der diesjährigen Golden Globes getratscht hat“, so das Medium.

Selenas Antwort: „Neeeeeein, ich habe Taylor von zwei meiner Freunde erzählt, die etwas miteinander hatten. Nicht, dass das irgendjemanden etwas angehen würde“, so die „Only Murders in the Building“-Darstellerin. Mittlerweile hat ihr Kommentar beinahe 20.000 Likes. Ihre Fans feiern Selena für ihr Statement. „Du musst dich wirklich nicht vor der ganzen Welt rechtfertigen“, schreibt eine Userin.

Pause von Social Media folgt

Nach all dem Drama zieht Selena offenbar Konsequenzen für sich selbst. „Ich verabschiede mich eine Weile lang von Social Media“, teilt sie ihren Followern vergangenen Dienstag in ihrer Insta-Story mit. Stattdessen habe sie andere Pläne: „Ich fokussiere mich auf das, was wirklich wichtig ist“, schreibt Selena zu einem Video, auf dem ihr Freund Benny Blanco zu sehen ist, der gerade von zwei Kindern abgebusselt wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Sängerin eine Social-Media-Auszeit nimmt. In einem Interview mit Good Morning America erzählte sie, dass sie immer mal wieder eine Pause von Instagram und Co einlege, um ihre mentale Gesundheit zu schützen. Das habe ihr ganzes Leben verändert, berichtet sie. „Ich bin glücklicher, mehr präsent und ich connecte mich öfter mit Menschen“, verriet Selena.