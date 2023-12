Sie ist wieder in einer Beziehung. Das bestätigt Selena Gomez in Kommentarspalten auf Social Media. Ihr neuer Freund soll Benny Blanco sein – ein Musikproduzent. Doch einige Fans scheinen nicht so begeistert über ihren Auserwählten zu sein.

Das lässt Selena aber nicht einfach so kommentarlos stehen.

Selena Gomez und Benny Blanco sind ein Paar

In den letzten Jahren war es ruhig, um das Liebesleben der 31-Jährigen. Wie es aussieht, soll ihr Single-Dasein nun ein Ende haben. Sie scheint wieder in festen Händen zu sein, wie ihre jüngsten Instagram-Stories und Kommentare auf Social Media zeigen. So ist sie in ihrer aktuellsten Story zusammen mit einem Mann zu sehen, mit dem sie sehr vertraut und innig kuschelt. Ein paar Story-Slides weiter trägt sie dann auch einen Ring, mit dem Buchstaben B.

Bild: selenagomez / Instagram

Das ist aber nicht alles. Denn die Schauspielerin hat zudem einen Artikel geliked, in dem es darum geht, dass Selena mit dem Musikproduzenten Benny Blanco zusammen sein soll. Für alle, die es nicht wissen: Der Musikproduzent hat mit Selena an ihrem 2021er Hit „I Can’t Get Enough“ gearbeitet.

Zudem gibt die Darstellerin in einigen Kommentarspalten von Fan-Accounts auch ein paar Einblicke, wie glücklich Benny sie macht und antwortet auf einen Fan-Kommentar: „Er ist mein Ein und Alles. Er ist einfach das Beste, das mir je passiert ist.„

Selena verteidigt Beziehung in Kommentarspalten

Nicht alle Fans haben offenbar etwas Positives über den neuen Partner an ihrer Seite zu sagen. Was Selena aber nicht einfach kommentarlos stehen lassen möchte. Weshalb sie ihre Beziehung in den Kommentarspalten eines Fan-Accounts verteidigt. Dort schreibt sie unter anderem, dass Benny das Beste wäre, das ihr jemals passiert ist. Und dass es Fakt sei, dass er besser ist, als jeder andere, mit dem sie jemals zusammen war.

„Ich verstehe das nicht. Wenn du dich tatsächlich um mich sorgst, dann ist das mein glücklichster Moment. Das ist mein glücklichster Moment. Wenn du das nicht tust, kannst du sagen, was du willst. Aber ich werde niemals zulassen, dass eure Worte mein Leben bestimmen. Niemals. Ich bin fertig mit dir. Wenn du mich nicht in meinem glücklichsten Moment akzeptieren kannst, dann solltest du nicht in meinem Leben sein“, antwortet sie auch einem weiteren Fan.

Bild: Instagram

Selena scheint überglücklich in ihrer neuen Beziehung zu sein. Das sollten auch alle ihre Fans akzeptieren und sich einfach für die 31-Jährige freuen. Denn sie schwebt auf Wolke 7 und das hat sie auch verdient.