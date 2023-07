Die Liebe ist nicht leicht, das wissen wir wohl alle! Sie kann nämlich auch ziemlich launisch sein. Mal ist man Hals über Kopf verliebt und dann bricht einem das Herz. Leider haben gerade besonders drei Sternzeichen mit großem Herzschmerz zu kämpfen – Sie hatten Pech in der Liebe und wünschen sich jetzt fürs Erste allein zu bleiben.

Diese Tierkreiszeichen nehmen sich zurzeit besser eine Auszeit von Beziehungen.

Zwillinge

Zwillinge sind bekannt für ihre Vielseitigkeit und ihre Geselligkeit. Ihre charmante Art zieht viele Menschen in ihren Bann. Doch genau hier liegt das Problem – die „richtige“ Person ist einfach nicht dabei. Zwillinge sind anspruchsvoll und haben eine Vorliebe für tiefgründige Gespräche. Sie können sich nicht mit Oberflächlichkeit begnügen und warten auf den Funken, der ihre Welt erschüttern wird. Bis dieser Funke auftaucht, haben die Zwillinge deshalb beschlossen, ihre Zeit damit zu verbringen, sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Krebs

Die emotionale Natur des Krebses macht sie zu großartigen Partner:innen. Aber sie neigen dazu, sich in ihren Beziehungen zu verlieren. Sie geben bedingungslos und sind oft verletzlich. Leider haben ihre vergangenen Erfahrungen gezeigt, dass nicht jeder diese Art von Liebe zu schätzen weiß. All das hat den Krebsen beigebracht, ihre Bedürfnisse in einer Beziehung nicht zu vernachlässigen und ihr Herz nicht leichtfertig zu verschenken. Krebse wollen sich jetzt Zeit für sich selbst nehmen. Sie haben erkannt, dass es wichtig ist, sich selbst zu lieben, bevor sie sich auf etwas Neues einlassen.

Waage

Die Waage ist immer auf der Suche nach Harmonie in ihren Beziehungen. Sie möchten alles in Einklang bringen. Dieser Drang nach Perfektion kann jedoch zu unrealistischen Erwartungen führen, die in der realen Welt nicht immer erfüllt werden können. Nach einigen Beziehungsenttäuschungen hat die Waage daher beschlossen, sich selbst Zeit zu geben, um endlich ihre eigenen inneren Unstimmigkeiten anzugehen. Das Astrozeichen arbeitet daran, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden. Die Waage weiß, dass sie keine Beziehung braucht, um glücklich zu sein,