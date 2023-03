Na, was ist denn hier schon wieder los? Es scheint, als hätte sich ein neues Dream-Couple gefunden! Harry Styles und Emily Ratajkowski kommen sich auf den Straßen von Tokio sehr nahe und liefern uns eine hemmungslose Knutscherei.

Fotos und Videos zeigen die beiden Superstars, wie sie übereinander herfallen.

Was läuft da zwischen Harry Styles und Emily Ratajkowski?

Eigentlich wäre es ein perfect Match: Harry Styles ist Single. Emily Ratajkowski ist Single. Warum also nicht beide Singles vereinen? Der Musiker und das Supermodel scheinen genau das jetzt getan zu haben. Denn Fotos und Videos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden, hemmungslos und wild knutschend in Tokio.

„Hamily“ steht dabei ganz lässig vor einem Auto in Japans Hauptstadt, Harry hält die Hand seiner Liebsten und Emily erwidert seinen Kuss. Dann führt sie ihre Hand sanft zur Wange des „As It Was“-Sängers und die Knutscherei geht weiter. Die beiden scheinen die Welt um sich herum vergessen zu haben und nehmen die Radfahrer und Fußgänger, die an ihnen vorbeikommen, überhaupt nicht mehr wahr.

Sehen wir hier etwas eine neues, heißes Promi-Pärchen? Oder sind die beiden nur auf einen lockeren Flirt aus? Fest steht jedenfalls, dass sich Harry gerade aufgrund seiner „Love On Tour“-Tour in Tokio befindet. Die Frage, die sich jetzt alle stellen: Ist Emily einfach nur zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort oder hat die 31-Jährige den Sänger begleitet?

Beide offiziell Singles

Im November 2022 haben Harry Styles und Regisseurin Olivia Wilde nach langem Hin und Her ihre zweijährige Beziehung beendet. Gerüchten zufolge soll der 29-Jährige dann mit dem Model Yan angebandelt haben. Die Australierin soll Harry bei einer privaten Afterparty seiner Show kennengelernt haben. Zuvor hat der charmante Brite sie offenbar über Social Media dazu eingeladen. Doch offensichtlich hat es zwischen den beiden nicht wirklich gefunkt.

Auch Emily scheint ihr Single-Leben gerade in vollen Zügen zu genießen. 2022 reichte sie nach vier Jahren Ehe mit Sebastian Bear-McClard die Scheidung ein. Anschließend folgten wilde Flitereien mit Frauenschwarm Pete Davidson und Künstler Jack Greer. Zuletzt sorgten Nacktfotos von Emily und Komiker Eric André für Aufregung im Netz. Hat das brünette Model nun all ihre Lover über Bord geworfen und sich auf Harry fokussiert? Das wissen wohl nur die beiden selbst …