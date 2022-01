Bei „All you can eat“-Buffets kann es leicht passieren, dass die Augen größer sind als der Magen und man sich ein wenig überisst. Die Amerikanerin Danielle Shapiro hat den Leitspruch jedoch ein bisschen zu ernst genommen – und landete letztlich im Krankenhaus.

Denn die zwei Stunden in dem Restaurant wollte sie voll auskosten.

Sushi-Fan zeigt „All you can eat“-Ausbeute auf TikTok

Na, wie viel schafft ihr bei einem „All you can eat“-Shushi-Restaurant? Vorspeise, Hauptspeiße und Nachspeiße? Vielleicht noch ein bisschen Obst dazu, ein paar Maki zwischendurch und ein Eis, weil ihr es einfach schon immer einmal kosten wolltet? Wenn nicht hier, wann dann. Man zahlt ja schließlich nicht wenig für diese Restaurants.

Das dachte sich wohl auch Danielle Shapiro. Denn ihren 50 Dollar teuren Besuch wollte sie so gut wie möglich auskosten. In ihrem Fall hieß das: Miso Suppe, vier Gyoza, zwei Jalapeno Popper, acht Stück einer Dragon Roll, 16 Mal Snow Roll, zwischen 17 und 24 California Rolls, Edamame und bis zu 32 Stück Wakame Rolls.

Eine ganz schön lange Liste, die Danielle in zwei Stunden aß. Der selbst ernannte „Sushi-Fan“ zeigte daraufhin stolz in einem TikTok-Video, was sie alles gegessen hat und schreibt, man habe sie und ihre Begleitung danach aus dem Restaurant rollen müssen.

„All you can eat“ endet im Krankenhaus

Doch so glücklich, wie Danielle in dem ersten Video aussieht, sollte sie nicht bleiben. „Unmittelbar nach dem Essen waren wir so satt, dass wir noch 30 Minuten in meinem Auto sitzen mussten, bevor wir nach Hause fahren konnten“, erklärt sie gegenüber Mail online. „Mein Magen fühlte sich durch das ganze Sushi und wahrscheinlich durch den Reis, der sich in meinem Magen ausdehnte, sehr fest an.“

Wie sie in einem zweiten Video zeigt, gab es für Danielle weitere Konsequenzen von dem „All you can eat“ Erlebnis. Sie landete nämlich im Krankenhaus. In dem Video schreibt sie „All you can eat sushi gone wrong“. Denn am Morgen nach dem Sushi-Abenteuer wachte Danielle mit extremen Magenschmerzen auf.

Weil es nicht besser wurde, ging sie ins Krankenhaus, wo sich zeigte: der extreme Sushi-Konsum hatte starke Auswirkungen auf ihren Magen. Danielle bekam eine gastroösophageale Refluxkrankheit; also einen Reflux. Dabei fließen Magensäure und Enzyme vom Magen in die Speiseröhre zurück; das verursacht Entzündungen in der Speiseröhre und Schmerzen im Brustkorb. Auch das Atmen fiel Danielle dadurch schwer.

Video geht viral

Danielle bekam deshalb Medikamente und musste einige Stunden im Krankenhaus verbringen, bevor sie wieder nach Hause fahren durfte. Mittlerweile geht es ihr wieder gut. Das Video von ihrem Restaurantbesuch ging anschließend viral. Mehr als 11 Millionen Mal wurde es angesehen – Danielle wird also sicher nicht die Einzige sein, die sich an dieses Abenteuer erinnert.

Und wie sie stolz erzählt, hat sie die Erfahrung auch nicht abgeschreckt. „Ich werde auf jeden Fall wieder Sushi essen! Diese Erfahrung hat mir weder Sushi noch das All-you-can-eat-Sushi-Erlebnis verdorben“, erzählt sie. „Ich habe gelernt, dass ich beim nächsten Mal auf meinen Körper hören und es langsamer angehen muss.“