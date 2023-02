Schon Pläne für den Valentinstag? Wie wäre es denn ganz klassisch mit einem Filmabend? Wir haben die passenden Filme für euer Sternzeichen zusammengesammelt.

Denn nicht jeder braucht am Tag der Liebenden auch einen Liebesfilm!

Widder: Magic Mike

Die Widder bekommen im Februar einen richtigen Boost in Sachen Selbstvertrauen. Immer wieder haben sie das Gefühl, dass die Leute sie jetzt mit ganz anderen Augen sehen und sie genießen das Rampenlicht in vollen Zügen. Das führt dazu, dass sich die Widder endlich auch selbst in den Fokus rücken und die eigenen Bedürfnisse ernster nehmen. Am Valentinstag soll es deshalb auch ganz um ihr persönliches Vergnügen gehen – präzise gesagt um ein paar vergnügliche Momente mit Channing Tatum.

via GIPHY

Stier: Dirty Dancing

Die vergebenen Stiere schweben in diesem Jahr absolut auf Wolke 7 und fühlen sich in ihrer Beziehung so sicher wie noch nie. Kein Wunder also, dass sie dementsprechend das Bedürfnis nach richtigem Kitsch haben. Und was schreit mehr als Kitsch als der Moment, in dem Baby in die Arme ihres geliebten Johnny springt?

via GIPHY

Zwillinge: La La Land

Die Zwillinge sind zuletzt von einigen Unsicherheiten geplagt. Sie fragen sich, was sie noch erreichen möchten und zweifeln, ob sie auch wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Aber Fehler machen gehört dazu und nicht jede Beziehung endet im großen Happy End. Das zeigt wohl kaum ein Film so schön wie „La La Land“.

via GIPHY

Krebs: Bridget Jones

Die Krebse verbringen diesen Valentinstag mal wieder mit jeder Menge Schwärmereien. Sei es der süße Arbeitkollege, die niedliche Ticketabreißerin im Museum oder der Monate andauernde Crush, dem sie einfach nicht ihre Gefühle gestehen wollen. Es wird ein emotionaler Valentinstag – und nichts hilft da besser als ein „Bridget Jones“-Marathon!

via GIPHY

Löwe: Sweet Home Alabama

Die Löwen feiern in diesem Jahr den Valentinstag mit allen Klischees, die ihnen einfallen. Denn sie werden ihre rosarote Brille einfach nicht los und sehen überall nurmehr Liebe. Da braucht es dementsprechend viel Kitsch in der Filmauswahl. „Sweet Home Alabama“ deckt für die lieben Löwen wirklich jede Facette vom Fest der Liebenden ab.

via GIPHY

Jungfrau: Scream

Die Jungfrauen brauchen an diesem Valentinstag vor allem eines: Ablenkung. Denn all die Turbulenzen in Sachen Liebe haben sie zuletzt einfach viel zu sehr beschäftigt. Sie brauchen wieder einen Fokus und setzen sich neue Ziele! Das letzte was sie dafür brauchen ist kitschige Romantik. Also folgt mit „Scream“ ein sehr drastisches Alternativprogramm!

via GIPHY

Waage: Der Teufel trägt Prada

Die Waagen feiern an diesem Valentinstag vor allem Selbstliebe. Denn 2023 lernen sie, sich selbst in den Fokus zu rücken und selbstbewusst Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet auch, unabhängiger zu werden. Man muss am Valentinstag schließlich nicht immer auf einem Date sein. Die persönliche Weiterentwicklung ist viel wichtiger. Und kaum eine zeigt das so gut wie Andy in „Der Teufel trägt Prada“.

via GIPHY

Skorpion: Cinderella

Die Skorpione sind im Märchenmodus. Egal ob in einer Beziehung oder nicht: sie träumen vom Traumprinzen, der XXL-Hochzeit und der großen romantischen Geste. Träume und Wünsche, die sie schon seit frühester Kindheit insgeheim haben, werden jetzt mehr und mehr präsent. Also geht es am Valentinstag auch filmtechnisch back to the roots und es wird Zeit für ein bisschen Disney-Magie.

via GIPHY

Schütze: Und täglich grüßt das Murmeltier

Für die Schützen ist der heutige Tag ein Tag wie jeder andere. Denn der Valentinstag hat in ihrem Liebesleben einfach nicht mehr den gleichen Stellenwert wie noch vor ein paar Jahren. Sie sind in ihrer Beziehung angekommen, der Alltagstrott hat sie eingenommen und es stört sie absolut nicht. Passend dazu ist „Und täglich grüßt das Murmeltier“, denn mit diesem Filmklassiker können sich die Schützen definitiv identifizieren.

via GIPHY

Steinbock: The Farewell

Für die Steinböcke wird es ein sehr emotionaler Valentinstag. Denn schon lange stauen sich einige Gefühle in dem Tierkreiszeichen auf, die es jetzt endlich einmal rauslassen will. Und wie geht das besser, als mit einem Film, der einen so richtig zum Heulen bringt. Mit „The Farewell“ kann man in dieser Angelegenheit eigentlich wirklich nichts falsch machen. Also: Taschentücher raus und los gehts!

via GIPHY

Wassermann: Freunde mit gewissen Vorzügen

Auf die Wassermänner wartet diesen Februar Liebe, die das Tierkreiszeichen sehr überrascht. Mal ist es ein unerwartetes Liebesgeständnis, bei anderen vielleicht ein Heiratsantrag, mit dem sie nicht gerechnet haben. Vor allem die Single-Wassermänner lernen 2023: Liebe kann wirklich überall sein. Vielleicht ist „Freunde mit gewissen Vorzügen“ dafür ja eine kleine Inspiration

via GIPHY

Fische: 30 über Nacht

Die Fische widmen dem Valentinstag der Nostalgie. Denn sie merken plötzlich, dass ein alter Teenieschwarm vielleicht doch noch interessant ist, oder, dass eine Ex-Beziehung wieder neu entfachen könnte. Und was hilft bei diesen nostalgischen Gefühlen besser als ein Zeitreise-Film? Richtig, nichts! Bonuspunkte gibt es dann natürlich auch für den Soundtrack, bei dem man einfach mitsingen MUSS!

via GIPHY