Unter den Tierkreiszeichen gibt es leider drei Sternzeichen, die uns das Herz öfter brechen als andere. Laut Horoskop verlassen sie ihre Partner bzw. ihre Partnerinnen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Wer sich also vor Herzschmerz schützen möchte, sollte sich eine Beziehung mit ihnen gut durch den Kopf gehen lassen.

Diese drei Tierkreiszeichen sind Herzensbrecher.

Jungfrau

Die verkopfte Jungfrau überdenkt jede ihrer Entscheidungen doppelt und dreifach. Und das bedeutet nichts Gutes für eine Beziehung. Denn mit ihrer Unentschlossenheit hat sie in der Vergangenheit schon einige Verehrerinnen und Verehrer zappeln lassen und ihnen so das Herz gebrochen. Also Vorsicht vor der Jungfrau. Auch wenn sie es nicht böse meint, sie braucht ihre Zeit. Wer also eine Jungfrau an seiner Seite haben möchte, muss Geduld haben und sich auf ein großes Hin und Her einstellen.

Schütze

Der Schütze besitzt einen besonders großen Freiheitsdrang. Und dieser Drang macht dem Sternzeichen in der Liebe immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Am Anfang wirkt die Liebe auf ihn aufregend und abenteuerlich. Doch nach einer gewissen Zeit kehrt natürlich der Alltag in eine Beziehung. Den monotonen und alltäglichen Trott hält das Sternzeichen allerdings überhaupt nicht gut aus. Weshalb es für seine Abenteuerlust schon das eine oder andere Herz zurückgelassen hat.

Löwe

Der Löwe liebt es, umgarnt zu werden und im Mittelpunkt zu stehen. Damit zieht er auch immer wieder einige Personen in seinen Bann. Schließt er eine Person ins Herz, möchte der Löwe dann allerdings genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie zuvor. Und das kann im Alltag ziemlich schwierig werden. Doch für das Sternzeichen vollkommen unverständlich. Bekommt der Löwe nicht, was er will, kann es gut sein, dass er sich umorientiert und die Beziehung für das Rampenlicht aufgibt.