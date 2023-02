Der Valentinstag naht und mit ihm auch das große Bedürfnis, wieder alle Rom-Coms der vergangenen Jahrzehnte anzusehen. Wenn ihr noch nicht sicher seid, welche es heute Abend werden soll, haben wir die perfekte Empfehlung für euch!

Denn dieses Quiz verrät euch, welche Rom-Com zu eurer aktuellen Situation passt!

Diese Rom-Com passt zu deiner aktuellen Situation!

Was wäre der Valentinstag ohne eine lange Liste an Rom-Coms, die man davor abarbeiten muss? Richtig, einfach ein Tag wie jeder andere. Aber die Entscheidung, welche Rom-Com es werden soll, ist oft gar nicht so einfach. Denn ist es Zeit für ein paar Freudentränen, das große Heulen oder einfach nur ultimative Kitschromantik? Keine Sorge, wir haben da ein kurzes Quiz, das euch garantiert die perfekte Rom-Com für jede Stimmung empfiehlt.

Welche Rom-Com passt zu deinem Beziehungsstatus? Pretty Woman Du schwebst auf Wolke 7 und nichts und niemand kann dich von dort runterholen. Den Valentinstag verbringst du deshalb mit deiner großen Liebe – und willst dementsprechend nur Lovestorys schauen, bei denen du ganz genau weißt, dass das Happy End auf die beiden am Bildschirm wartet. Bridget Jones Du planst, den Valentinstag so zu verbringen, wie die letzten Tage und Wochen auch: mit Schwärmen. Denn dein aktueller Crush lässt dich einfach nicht in Ruhe und du könntest Tag und Nacht über seinem Instagram-Profil verbringen. Aber wer weiß, vielleicht hilft dir ja „Bridget Jones“ dabei, endlich den ersten Schritt zu machen und deinen Crush anzuschreiben! Someone Great Du hast dir den Valentinstag zwar ganz anders vorgestellt, doch von einer Trennung lässt du dir die Stimmung nicht vermiesen. Stattdessen verbringst du den Tag mit deinen BFFs und gönnst dir Filme, die dich aufbauen und dir zeigen: Freundschaften sind sowieso die wichtigsten Beziehungen! Das beste am Valentinstag… An einem Freitagabend bist du am liebsten… Wenn du deinen aktuellen Beziehungsstatus mit einer Reihe an Emojis beschreiben müsstest; welche wären das? Erste Dates verbindest du mit… Wenn du an deine letzte gescheiterte Beziehung zurückdenkst… An wen schickst du Valentins-Grüße? Würdest du dich selbst als Romantiker:in bezeichnen? Das perfekte Date… Bist du ein Fan von Dating-Apps? In einer Beziehung ist der wichtigste Aspekt…

