Model Ireland Baldwin ist zum ersten Mal schwanger. Pünktlich zum Neujahrstag gab sie ihre Schwangerschaft bekannt. Jetzt verrät sie im Podcast Girlboss Radio auch den Namen, den sich für ihre Tochter ausgesucht hat.

Vergangenen Juli machte das Model ihre neue Beziehung mit André Allen Anjos öffentlich.

Ireland Baldwin verrät Babynamen

Im Podcast Girlboss Radio spach die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger ganz offen über ihre Schwangerschaft, das Baby und über Erziehung. „Worauf ich mich am meisten freue, sind viele Dinge, die ich mir in Bezug auf Stabilität als Kind gewünscht habe, die ich aber nicht hatte“, erzählt die 27-Jährige. „Das Aufregende ist, dass ich diesen kleinen Menschen großziehen und Dinge tun kann, die völlig anders sind als das, was mir als Norm beigebracht wurde.“

Sie könne es kaum erwarten, die Person, die in ihr heranwächst, auf die Welt zu bringen und sie zu einem Badass zu machen. Daraufhin wurde sie im Podcast gefragt, ob sie denn schon einen Namen für das Baby ausgesucht habe. „Wir werden sie Holland nennen“, antwortete Ireland. „Ich heiße Ireland, also ein anderer Ländername, weil wir das einheitlich halten wollten. Und dann liebe ich die Schauspielerin Holland Taylor“, fügte sie hinzu. Sie habe den Namen schon immer geliebt. „Ich dachte einfach, dass das so ein stilvoller, schöner Name ist, also haben wir uns für Holland entschieden.“

Ihre erste Schwangerschaft

Zu Neujahr verkündete Ireland die frohe Botschaft mit einem Ultraschallbild über ihren Instagram-Account und in der Caption schrieb sie nur: „Frohes neues Jahr“. In ihrer Story teilte sie am selben Tag zusätzlich noch einige Eindrücke der letzten Monate: Ein Bild des positiven Schwangerschaftstests und im darauf folgenden Slide war ein Bild zu sehen, auf dem sich die 27-Jährige an die Toilette klammerte. Schwangerschaftsübelkeit lässt grüßen. Die werdende Mutter nahm es allerdings mit Humor. „Wenn ihr seit längerer Zeit nichts von mir gehört habt, dann deshalb! Ich ignoriere euch nicht“, kommentierte Ireland ihre Story. Der Vater des Kindes ist Musiker RAC. Die Beziehung zu ihm machte Ireland im vergangenen Juli bekannt.