Ein Leben ohne Handy ist in unserem Zeitalter praktisch unvorstellbar. Einige von uns kleben gefühlt 24/7 daran und haben mittlerweile die schlechte Angewohnheit entwickelt, das Smartphone nicht mehr ignorieren zu können. Egal ob wir mit Freund:innen, Familie oder der Partnerin oder dem Partner unterwegs sind: Ein Blick auf das Handy ist IMMER da. Dieses weltweite Phänomen hat sogar einen Namen: Die Rede ist von sogenanntem „Phubbing“.

Und das kann mittlerweile zum echten Problem für zwischenmenschliche Beziehungen werden.

Was ist Phubbing?

Um es in TikTok-Sprache auszudrücken: POV -Du wirfst einen Blick auf dein Smartphone und scrollst durch Instagram-Storys oder du bist gerade dabei, deiner besten Freundin auf ihre WhatsApp-Nachricht zu antworten. Kurze Zeit später realisierst du, dass du eigentlich gerade mitten im Gespräch mit einer Person bist, aber gar nicht zugehört hast, weil du ständig auf dein Handy gestarrt hast. Den Faden hast du auch schon längst verloren. Hoppla! Du bittest deine Gesprächspartnerin oder deinen Gesprächspartner um eine Wiederholung oder schweigst und tust so, als wärst du ganz bei der Sache, obwohl du es eigentlich gar nicht bist. Dieses unhöfliche Phänomen nennt man „Phubbing“.

Der Begriff setzt sich aus den zwei englischen Wörtern „phone“, also Handy, und „snubbing“, jemanden zu ignorieren, zusammen. Der daraus entstandene Begriff „Phubbing“ steht für die unangenehme Angewohnheit, seinem Gegenüber keine Aufmerksamkeit zu schenken, weil man sich während eines Gesprächs auf das eigene Handy konzentriert und dabei alles andere für einen kurzen Moment ausblendet. Egal, ob absichtlich oder unabsichtlich.

Negative Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen

Was im ersten Moment vermeintlich „harmlos“ klingt, kann jedoch ziemlich große Auswirkungen auf Freundschaften und romantische Beziehungen haben. Führt dieses Phänomen in zwischenmenschlichen Beziehungen nämlich häufig dazu, dass man nicht wahrgenommen wird oder dem Gegenüber während Gesprächen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann das schnell mal in Streit enden. Stellt euch vor, ihr seid gerade dabei wichtige News aus eurem Leben zu droppen und eure Freundin greift permanent zu ihrem Handy. Oder euer Partner oder eure Partnerin zieht sich ein TikTok-Video nach dem anderen rein, während ihr ihm oder ihr gerade eure Probleme offenbart.

Schwierige Situationen, die langfristig tatsächlich Probleme verursachen können. Phubbing ist nicht nur unhöflich, sondern wird für viele auf Dauer auch super nervig. Irgendwann reißt der Person, die durch dieses Verhalten das Gefühl vermittelt bekommt, was sie erzählt, sei uninteressant, vermutlich der Geduldsfaden – und dann kommt Distanz ins Spiel! Besonders in Beziehungen kann das fatal sein und im schlimmsten Fall sogar zur Trennung führen.

Doch es gibt Dinge, die ihr dagegen tun könnt:

3 Tipps gegen das eigene Phubbing-Verhalten

Ihr habt euch selber beim Phubbing erwischt? Nun ja, Erkenntnis ist immerhin der erste Schritt zur Besserung. Wir haben für euch einige Möglichkeiten herausgesucht, die euch helfen könnten, euer Phubbing-Verhalten zu stoppen. Just give it a try! 😉

Gönnt euch eine Social Media-Pause: Wir sind meistens viel zu sehr auf die virtuelle Welt fokussiert, sodass wir dabei auf die reale Welt vergessen. Tägliche oder auch wöchentliche Social Media-Breaks können euch helfen, euer Phubbing-Verhalten unter Kontrolle zu bekommen. Durch eine kurze Auszeit könnt ihr intensiver mit euren Mitmenschen Zeit verbringen. Ohne dabei auf das Handy schauen zu müssen!

Lasst euer Handy in der Tasche: Ihr habt euch mit euren Liebsten auf einen Kaffee getroffen? Dann gebt euer Handy in eurer Handtasche. Das verringert schonmal euren Drang, auf euren Bildschirm zu schauen. Außerdem zeigt ihr eurem Gegenüber damit, dass ihr an dem Gespräch interessiert seid!