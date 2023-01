In Sachen Liebe läuft nicht immer alles wie geplant – vor allem bei drei Sternzeichen. Denn bei diesen dreien jagt im Februar ein Liebeschaos das nächste. Das Leben dieser drei Tierkreiszeichen gerät jetzt völlig aus den Fugen.

Diese Tierkreiszeichen müssen sich jetzt auf einiges gefasst machen.

Zwillinge

Der Zwilling befindet sich gerade in einem Liebesdreieck, aus dem er am liebsten wieder raus möchte. Sein Partner/Seine Partnerin entgleitet ihm immer mehr – Es scheint ganz so, als hätte sein Gegenüber auch Gefühle für eine andere Person entwickelt. Der Zwilling ist überfordert und verletzt – hat Angst, verlassen zu werden. Er kämpft um seine Beziehung, aber ob das reichen wird? Jetzt sollte das Sternzeichen am besten ein klärendes Gespräch mit seinem Partner/seiner Partnerin suchen. Schließlich ist es nicht fair, so in der Luft zu hängen.

Jungfrau

Bei der Jungfrau ging es in den letzten Wochen eher ruhiger zu. Im Januar konzentrierte sie sich ganz auf sich selbst. Doch damit ist es jetzt vorbei. Denn eine zufällige Begegnung mit einer Person aus ihrer Vergangenheit verändert jetzt alles. Alte Gefühle kommen wieder hoch, was dazu führt, dass sie alles hinterfragt. War es wirklich richtig, sich von dieser Person abzuwenden? Schließlich sind die Gefühle noch da. Das Sternzeichen lässt sich davon ganz aus der Bahn werfen und lässt die Gefühle erneut zu. Und womöglich lohnt es sich am Ende sogar.

Schütze

Lange ist der Schütze vor seinen Gefühlen davongelaufen. Doch jetzt muss das Sternzeichen feststellen, dass es nichts gebracht hat. Immer noch fühlt er sich zu derselben Person hingezogen, wie vor einigen Jahren schon. Durch seinen großen Freiheitsdrang ist er damals nicht seinen Gefühlen nachgegangen. Doch das rächt sich nun. Für seine vielleicht große Liebe könnte es jetzt zu spät sein. Denn sie/er hat sich mittlerweile umorientiert und scheint glücklich zu sein. Doch die Anziehung ist immer noch spürbar. Jetzt muss sich der Schütze entscheiden, ob er diesen Gefühlen ein letztes Mal nachgeht.