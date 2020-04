Andere Länder, andere Sitten heißt es ja bekannterweise. Klare Unterschiede sind daher auch bei den Hamsterkäufen einzelner Nationen zu erkennen. Während Österreicher Klopapier horten, sind es in Spanien Wein und Schokolade.

Hier ein kleiner Überblick, welche Lebensmittel und Utensilien in anderen Ländern gerade jetzt, während der Coronakrise, am beliebtesten sind.

Andere Länder, andere Hamsterkäufe

In Österreich horten die Einwohner vermehrt Klopapier, Backutensilien und Teigwaren. Besonders beliebt ist derzeit auch Germ, um sein eigenes Brot zu backen.

Die Niederländer haben kurz vor den geltenden Ausgangssperren noch schnell sämtliche Coffeeshops leergekauft und sich einen großen Vorrat an Marihuana zugelegt.

In den USA geht es schon etwas wilder zu: Seit dem Bekanntwerden der Corona-Pandemie haben sich viele der Einwohner mit Waffen eingedeckt. Vermutlich um sich bei eventuellen Plünderungen besser verteidigen zu können. Aber auch stilles Wasser und Klopapier sind momentan Mangelware.

Weinregale in Spanien leer

Klopapier scheint in Spanien bei Hamsterkäufen nicht mehr sonderlich beliebt zu sein. Auffallend mehr konsumieren die Einwohner derzeit aber Wein, Schokolade, Oliven und Bier. Eine Studie der Fachzeitschrift Inforetail zeigt, dass Spanier in der Vorwoche um fast 80 % mehr Bier und etwa 60 % mehr Wein gekauft haben, als in der Woche davor.

Auffallend hoch ist auch der Anstieg beim Olivenkauf: Mit 94 % Steigerung haben sich die Verkaufszahlen bei Oliven fast verdoppelt. Und auch Schokolade, Chips, Eis und Sardellen verzeichnen einen Verkaufsanstieg zwischen 76 und 87 Prozent.