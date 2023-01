Das Mars-Jahr 2023 versprüht nicht nur Unmengen an Kraft, sondern auch eine Menge Leidenschaft. Und das bedeutet, dass jetzt endlich zusammenkommt, was zusammengehört. Denn nur durch einen winzigen Schubser aus dem Universum, finden folgende Sternzeichenpaare endlich zueinander.

Schnell fragt man sich: Wie konnte es je anders sein?

Widder und Wassermann

Der feurige Widder und der teils chaotische Wassermann klingen, wenn man von dieser ungleichen Kombi zum ersten Mal hört, nicht gerade wie ein Paar, das für immer zusammen bleibt. Doch genau diese Überraschung macht es aus! Denn die beiden ergänzen sich perfekt. Der Widder tritt dem Wassermann in den Hintern und unterstützt ihn dabei, sein Leben in den Griff zu bekommen und Dinge einfach mal anzugehen. Und der Wassermann holt den impulsiven Widder wieder runter, kann ihn beruhigen und vielleicht sogar etwas zähmen. Gemeinsam sind sie ein unschlagbares Team, das jede Krise übersteht – im Jahr 2023 und auch noch viele folgende.

Stier und Skorpion

Fest steht: Beide Sternzeichen wissen, was sie wollen. Doch während der Stier seinen Plan mit dem Kopf durch die Wand verfolgt, hat der Skorpion eine weitaus entspanntere Strategie, die zwar länger dauert, ihn aber schlussendlich auch ans Ziel bringt. In Kombination sind die beiden Tierkreiszeichen das perfekte Match im Jahr 2023. Denn durch den Biss des Stieres und der Taktik des Skorpions kommen die beiden im Nullkommanichts an ihr Ziel. Zudem ist der Skorpion wohl der Einzige, der es schafft, den Stier davon zu überzeugen, dass auch andere Meinungen als seine eigenen wichtig sind. Und so geht auch der sture Stier hin und wieder Kompromisse ein.

Krebs und Fische

Wenn zwei Wasserzeichen aufeinander treffen, dann kann das eigentlich nur toll werden. Wie etwa im Fall zwischen Krebs und Fische, die das Schicksal 2023 endlich zusammenführt. Durch die Empathie des Krebses fühlt sich der Fisch endlich verstanden. Er kann so sein wie er möchte und wird nicht dafür verurteilt. Die Harmonie zwischen diesen beiden Tierkreiszeichen ist enorm – und das wiederum erhöht die Chancen, dass sie für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. Der Fisch hat zudem die Gabe, unheimlich einfühlsam zu sein und auf die Bedürfnisse des sensiblen Krebses einzugehen. Das macht die beiden zu einem Sternzeichenpaar, das sich viele andere zum Vorbild nehmen.