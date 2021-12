Endlich hat das lange Warten ein Ende: Am 9. Dezember startet die „Sex And The City„-Fortsetzung „And Just Like That“ in den USA und auch bei uns. Jetzt ist der erste offizielle Trailer in voller Länge erschienen und wir sind richtig happy!

In dem Clip erfahren wir wie Carrie, Miranda und Charlotte ihr heutiges Leben meistern.

„And Just Like That“: Trailer in voller Länge veröffentlicht

Niemand, absolut niemand, der das Leben von Carrie und Co. damals vor den Bildschirmen mitverfolgt hat, würde dieses Ereignis verpassen. Am 9. Dezember startet endlich der „Sex and the City“-Nachfolger „And Just Like That…“ auf Sky. Die Vorfreude darauf, wie sich das Leben unserer Lieblings-TV-Ladies weiterentwickelt hat ist natürlich riesig. Umso mehr feiern wir nun den neuen und offiziellen Trailer des „Sex and the City“-Reboots, denn der hat so einiges zu bieten. Aber seht selbst 😉

Das verrät der neue Trailer

Im Sequel geht es um Carrie, Miranda und Charlotte und wie ihr Leben nun in ihren 50ern aussieht. Charlottes Kids sind groß geworden und wir sehen, wie ihre Tochter ihre Skills am Klavier vor einem Publikum präsentiert. Statt Kolumnen zu schreiben ist Carrie zu Gast in einem Podcast, ihre große Liebe zu Fashion scheint sie aber definitiv nicht verloren zu haben. Und auch Miranda führt spannende Konversationen über das Leben, die uns jetzt Lust auf mehr machen.

Eine Szene stimmt uns aber ganz besonders sentimental: Der im September verstorbene Willie Garson hat im Trailer einen kurzen Auftritt in seiner Rolle als Carrie Bradshaws bester Freund Stanford. Neben anderen altbekannten Gesichtern wie Mr. Big und Carries Ex Aiden, sind auch ein paar neue Gesichter dabei. Wie zum Beispiel die Schauspielerin Sara Ramírez. Sie kommt im neuen Trailer gleich öfters vor.

Um ganz ehrlich zu sein, sind wir aber immer noch nicht ganz darüber hinweg, dass Kim Catrall aka Samantha dem Reboot eine Absage erteilt hat. Aber der Trailer gibt uns auf jeden Fall Hoffnung, dass die Serie auch ohne Samantha einiges zu bieten haben wird.

Ab 9.12. in Österreich

In Österreich wird „And Just Like That“ ab 9. Dezember bei Sky X sowie Sky Q zu sehen sein. Die ersten beiden Episoden gibt es am ersten Tag in deutscher Erstausstrahlung, die weiteren acht Episoden werden immer donnerstags mit einer Episode pro Woche ausgestrahlt. Wir kühlen jetzt jedenfalls schon mal die Sektflasche. 😉

