Kaia Gerber wird der Besetzung der 10. Staffel von American Horror Story beitreten. Das gab der Schöpfer der Show, Ryan Murphy, auf seiner Instagram-Seite bekannt.

Vom Laufsteg auf die Leinwand! Kaia Gerber darf bald ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Kaia Gerber ergattert Hauptrolle

Jihaaa! Wir können es kaum erwarten bis die 10 Staffel von American Horror Story über unseren Bildschirm flimmert. Und die neuesten Cast Meldungen machen uns jetzt richtig hibbelig. Nach der Meldung, dass Macaulay Culkin mitspielt wurde nun der nächste Star bekannt gegeben. Und zwar handelt es sich um Supermodel Kaia Gerber. Die Tochter von Cindy Crawford und Rande Gerber hat als Model bereits voll durchgestartet. Mit gerade mal 19 Jahren, tritt sie nun wieder in die Fußstapfen ihrer Mama und wagt einen Ausflug nach Hollywood.

“Ich bin so begeistert, verkünden zu können, dass Kaia Gerber der ‘American Horror Story’-Familie beitritt”, schrieb der Serienmacher Ryan Murphy auf Instagram.

Das Model antwortete darauf in ihren Instagram-Storys mit drei verlegen kichernden Emojis.

Gruseln im Double Feature

Murphy enthüllte auch weitere Details zur Serie in seinem Kommentarbereich. Nachdem die Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie zunächst verschoben werden mussten, dürfen sich die Fans auf “doppelt so viel Sehvergnügen” freuen. Passend lautet auch der offizielle Titel der 10 Staffel “American Horror Story: Double Feature”. Eine Story soll am Meer und die andere im Sand spielen.

Ein Wiedersehen in der Show gibt es mit Emma Roberts Ex Evan Peters und Carrie Fischers Tochter Billie Lourd sowie Sarah Paulsen. Wir zählen bereits die Tage.