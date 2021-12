Am Montag wurden die besten britischen Designer:innen bei den British Fashion Awards in London ausgezeichnet. Vergangenes Jahr wurden sie online abgehalten. Umso schöner also, dass sie dieses Jahr wieder in real life stattfinden durften. Auf dem roten Teppich war die Freude darüber definitiv an den Outfits bemerkbar.

Modeschöpfer:innen und Stars haben sich bei ihren Outfits dieses Mal auf jeden Fall selbst übertroffen.

Das waren die British Fashion Awards

Aufstrebende Talente, etablierte und erfolgreiche Designer:innen – alle waren sie am Montag auf dem roten Teppich in London zu sehen. Und das Strahlen in den Gesichtern der Stars war kaum zu übersehen; nachdem die britische Preisverleihung vergangenes Jahr nämlich digital stattgefunden hatte, konnte der Event heuer endlich wieder wie gewohnt abgehalten werden. Einer durfte sich ganz besonders freuen, denn Kim Jones, der derzeit für Fendi und Dior tätig ist, wurde zum „Designer des Jahres“ gekürt. Bei den Feierlichkeiten in der Royal Albert Hall wurden heuer außerdem auch die „Leaders of Change“ in der Modebranche geehrt. Alle weiteren Gewinner der Awards findet ihr hier.

Überschattet wurden die Fashion Awards allerdings vom überraschenden Tod des Louis Vuitton-Designers Virgil Abloh. Bei der Veranstaltung trauerten die Gäste gemeinsam um den 41-Jährigen.

Diese Looks rockten den roten Teppich

Auf dem roten Teppich übertraf ein Outfit das andere. Wir haben die besten Looks für euch im Überblick! Viel Spaß mit diesem Augenschmaus 😉

Billy Porter

Eines der Highlights auf dem Red Carpet war das Kleid des Moderators des Fashion-Abends: Billy Porter. Sein in Schwarz und Silber getunktes glitzerndes Kleid mit spitzen, hohen Schultern stellte die Outfits der anderen Stars ordentlich in den Schatten.

Dua Lipa

Die Sängerin ist momentan auf fast jedem roten Teppich dieser Welt zu sehen und weiß sich dabei jedes Mal in Szene zu setzen. In ihrer bodenlangen schwarzen Robe und passendem Choker machte sie auf dem roten Teppich ein Fashion-Statement.

Jessica Wang

Die bekannte Fashion-Bloggerin läutete mit ihrem weißen Tüllkleid direkt die Weihnachtszeit ein.

Prinyanka Chopra

Schauspielerin Prinyanka Chopra schafft genau das Gegenteil. Sie lässt uns mit ihrem Ganzkörper-Blumenprint den Sommer wieder herbeisehnen.

Addison Rae

Da die Fashion Awards in Zusammenarbeit mit TikTok stattfanden, durfte eine der bekanntesten TikToke-Userinnen bei dem großen Event natürlich nicht fehlen. Auch sie überzeugte mit diesem Look am Red Carpet:

Leonie Hanne

In der Party-Saison darf eine gesunde Portion Fransen nicht fehlen! Das weiß auch Fashion-Influencerin Leonie Hanne, die sich schlussendlich für dieses heiße Outfit entschied.

Sie hatte offenbar die Qual der Wahl, denn auf ihrem Instagram-Account gibt sie außerdem Einblicke, welche Kleider in der engeren Auswahl für die Awards standen.

Tan France

Der „Next in Fashion“-Moderator und „Queer Eye“-Star darf auf dem Mode-Event selbstverständlich nicht fehlen. Und mit seinem Red-Carpet-Look blieb er seinen Wurzeln treu – er trug ein Outfit des pakistanischen Designers Mohsin Naveed Ranjha.

Iris Law

Das Model ist für seine mutigen und schrillen Looks bekannt. Kein Wunder, dass Iris mit ihrem ausgefallenen Red-Carpet-Look auch diesmal wieder auffällt. Der Bustier aus Metall und Metall-Gürtel aus mehreren Ketten heben den Look auf ein nächstes Level.