Diese Nachricht schmeckt bitter. Der Süßwarenhersteller der weltberühmten „Mirabell Mozartkugeln“ hat überraschend einen Insolvenzantrag gestellt. Grund dafür soll der durch die Pandemie bedingte Mangel an Tourismus und Veranstaltungen sein.

Corona macht auch nicht vor der weltberühmten Süßigkeit halt.

Der Hersteller der Mozartkugeln ist pleite

Liebhaber der süßen Pralinen müssen jetzt ganz stark sein. Denn der Hersteller der originalen „Mirabell Mozartkugeln“ ist pleite. Die Wurzeln des Konzerns reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die weltberühmten Kugeln werden seit 1948 im Standort in Grödig bei Salzburg produziert. Am Montag meldete das Unternehmen überraschend Insolvenz an. Rund 140 Mitarbeiter sind davon betroffen. Die Geschäftsführung hofft trotz schwarzer Zahlen das Unternehmen dennoch fortführen zu können.

Als Grund führte der Geschäftsführer Christian Schügerl unter anderem den massiven Rückgang von Touristen und Veranstaltungen an. Zudem waren die Läden in Wien und Salzburg wochenlang geschlossen. Für die Mitarbeiter kam die Nachricht überraschend, denn wie der ORF Salzburg, seien erst kürzlich neue Mitarbeiter eingestellt worden. Am Dienstag sollen bereits Gespräche zwischen Gewerkschaft und Geschäftsführung stattgefunden haben. Der Präsident der Salzburger AK Peter Eder sicherte den betroffenen Mitarbeitern in einem APA-Gespräch Unterstützung zu. „Wir wollen alles in die Wege leiten, damit sich die Menschen zumindest über Weihnachten finanziell keine Sorgen machen müssen“.

Wie geht es weiter?

Wie es um die Zukunft der beliebten Kugeln steht, ist derzeit noch ungewiss. Der Standort in Salzburg ist der größte industrielle Mozartkugel-Hersteller Österreichs. Das Unternehmen produziert auch exklusiv für den US-amerikanischen Lebensmittelkonzern Mondelez. Der US-Riese besitzt die Markenrechte und könnte die Süßwaren woanders produzieren lassen. Somit könnte zumindest die internationale Erfolgsgeschichte der Mozartkugeln doch gesichert sein.