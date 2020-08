Liebeskummer kann ganz schön weh tun. Wir alle hatten in unserem Leben vermutlich schon mal mit unerwiderter Liebe zu tun. Oftmals scheint es dabei so, als könnte nichts und niemand dem Herzschmerz ein Ende bereiten.

Doch es gibt etwas, auf das wir in solchen Situationen zurückgreifen können. Genauer gesagt sind es fünf Dinge und die sind nicht nur super lecker, sondern können auch unser Herz bei Liebeskummer wieder so richtig zum Schmelzen bringen. 😉

1. Schokolade

Egal ob Nougat, Vollmilch oder Haselnuss – eine Tafel Schokolade wirkt bei Liebeskummer wahre Wunder. Noch besser lässt sich das süße Gold aber noch mit der richtigen Musik oder dem richtigen Fernsehprogramm genießen. Vergiss also deinen Crush und mach es dir lieber mit ein bisschen Schoki auf der Couch gemütlich. Denn die ist tausendmal süßer als jeder Typ und ist zudem immer da, wenn du sie brauchst.

2. Eiscreme

Was hilft bei einem durchbohrten Herz besser, als eine große Schüssel voll mit Eiscreme? Genau, nichts! Unsere Nummer Zwei braucht deshalb auch überhaupt keine große Begründung. Denn, wer hat sich nicht schon mal nachts um halb Zwei dabei erwischt, wie er still und heimlich zur Tiefkühltruhe schleicht, um sich eine ordentliche Portion Eiscreme zu gönnen? (Erwischt! 😅) Da brauchst du auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dich mit kalter und erfrischender Eiscreme über dein missglücktes Date oder den Kotzbrocken von einem Ex hinwegtröstest.

3. Pralinen

Auch Pralinen sind ein Wundermittel gegen Liebeskummer. Denn sie geben dir das Gefühl, dass du eine Wahl hast und benötigen deine ganze Aufmerksamkeit. Nougatfüllung? Oder doch lieber Karamell? Du hast es in der Hand. Und beim Durchprobieren kannst du dir ja nebenbei auch noch einen schnulzigen Liebesfilm einschalten. Denn seien wir mal ehrlich: mit der richtigen Dosis an Schokolade im Bauch lässt sich auch das kitschigste Drama ganz gut ertragen. 😍

4. Schokoladentorte

Eine Schokoladentorte am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen! In diesem Sinne solltest du dich bei Liebeskummer auf keinen Fall im Selbstmitleid suhlen. Nutze stattdessen die neue Zeit, die du jetzt hast, um zum Beispiel etwas zu backen. Wie wäre es denn mit einer leckeren Schokoladentorte? 😏 Ist die Arbeit getan, kannst du dich ganz ohne Bedenken zurücklehnen und dich mit deinem selbst kreierten Meisterwerk belohnen.

5. Chips

Die Kartoffelchips sind allseits beliebt. Ein Griff in die Chipstüte ist ja schließlich auch nichts Verwerfliches. Und wer gerade Herzschmerz hat, allerdings eher der salzige Typ ist, der sollte am besten so schnell, wie möglich in den nächsten Supermarkt flitzen oder die letzte XXL-Packung Kartoffelchips aus dem Notfallvorrat fischen. Denn, wenn ein einsames Herz kein Notfall ist, was denn dann??? 💁‍♀️