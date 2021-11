Wir alle waren mehr als enttäuscht zu hören, dass Samantha im „Sex and the City“-Reboot nicht dabei sein wird. Auch die Serienmacher mussten sich deshalb etwas für die Storyline überlegen. Ein Insider verriet jetzt Details darüber, was im Drehbuch mit unserer Lieblingsfigur passieren wird.

Am 9. Dezember ist es so weit und wir können die Serie endlich auf Sky streamen.

Das passiert mit Samantha im „Sex and the City“-Reboot

Schmerzhaft war es, als wir erfahren haben, dass unsere Lieblingsfigur Samantha Jones in der Neuauflage der ikonischen Serie nicht dabei sein wird *schnief*. Wie soll es auch ohne sie weitergehen?! Um sich dem Zorn der Serienfans zu entziehen, haben sich die Serienmacher offenbar eine plausible Geschichte dazu überlegt. Denn ein New York, in dem Samantha neben Carrie, Charlotte und Miranda koexistiert, ohne dass sie sich sehen, das funktioniert natürlich nicht. In keinem Szenario ist das möglich!

Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail jetzt, wie die Drehbuch-Autoren das Problem mit Samanthas Abwesenheit gelöst haben. „Wir konnten Samantha nicht in New York City herumlaufen lassen, ohne dass die anderen Frauen mit ihr zu tun haben. Es hätte einfach keinen Sinn ergeben. Sie nach Los Angeles zu schicken, war auch keine Option, da wir das schon im ersten Film gemacht haben“, so die anonyme Quelle.

Samantha ist nach Europa gezogen

Auch Samantha sterben zu lassen, wäre viel zu drastisch und unglaubwürdig gewesen. Damit wären wir Fans auf jeden Fall nicht zufrieden gewesen! So wäre die Hoffnung, dass sie doch irgendwann zurückkehrt, definitiv gestorben. Und Hand aufs Herz: Jede von uns hofft insgeheim, dass sie plötzlich wieder auftaucht!

Um die Fans also bei Laune zu halten, schicken die Serienmacher Samantha Jones auf einen anderen Kontinent: Europa. „Ihre Figur nach London zu verfrachten war wirklich der perfekte Weg, um sie am Leben zu erhalten und ihre Abwesenheit zu erklären“, erklärt die Quelle.

Wir Fans dürfen uns also doch noch an den kleinen Hoffnungsschimmer krallen, dass Samanthas Männergeschichten wieder eine Rolle spielen werden. Einige Insider verraten nämlich außerdem, dass Carrie nach Ende der ersten Staffel von „And just like that“ mit Samantha Frieden schließen möchte. Wir dürfen also gespannt sein, was zwischen den Freundinnen wirklich passiert ist.