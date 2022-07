Sie haben gerade Hochkonjunktur: die Fliegen! Und meist finden wir sie da, wo wir sie eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. In unserem Schlafzimmer. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass sich die Fliegen gerne in der Mitte des Raumes aufhalten. Und das meist sogar verdächtig nah der Zimmerlampe. Dafür gibt es sogar einen bestimmten Grund, wir verraten euch welcher das ist.

Spoiler: Es geht um Sex!

Deshalb kreisen Fliegen gerne in der Raummitte

Kaum öffnet man das Fenster zum Lüften, da verstehen sie es schon als Einladung, hereinzukommen: die Fliegen! Genauer gesagt, handelt sich dabei meist um die Gemeine Stubenfliege. Im Sommer lässt sich das Zusammenleben in den eigenen vier Wänden oft nicht verhindern. Aber habt ihr schon mal folgendes Phänomen beobachtet: Sobald eine Fliege rein geschwirrt kommt, kann sie stundenlang im Kreis fliegen. Und das immer in der Raummitte.

Stubenfliegen scheinen tatsächlich eine starke Vorliebe dafür zu haben, in der Raummitte durchs Zimmer zu fliegen. Liegt es an der Raumlampe, die von Decke hängt? Grundsätzlich ist ja bekannt, dass Motten und Mücken sich gerne um synthetische Lichtquellen scharren. Doch lautet hier die Frage, ob Stubenfliegen auch dazugehören. Und auch wenn: die lästigen Viecher schwirren ja auch in der Mitte, selbst wenn sie ausgeschalten ist oder gar keine Lampe da ist. Was geht hier also vor sich?

Männlichen Stubenfliegen wollen sich paaren

Tatsächlich gibt es viele Thesen um das seltsame Verhalten der Fliegen. Wahrscheinlich (und dieses „wahrscheinlich“ muss hier unbedingt betont werden, da es keine zu 100-Prozent gültige Antwort auf die Frage gibt) handelt es sich bei dem wirren Flugmanöver um ein Paarungsverhalten, bzw. um die Inanspruchnahme eines Territoriums, das durch besondere Landmarken wie eben zum Beispiel die hängende Deckenlampe definiert ist.

Der Biologe Jochen Zeil hat sich schon 1986 im Artikel „The territorial flight of male housflies“ mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Laut ihm zeige sich das Verhalten nur, wenn es sich um männliche Stubenfliegen handelt, die quasi auf Patrouille sind und ihr Revier in der Raummitte markieren. Heißt: Es handelt sich dabei um horny Männchen, die (mitunter stundenlang) tanzend auf eine Partnerin warten. Ja, dein Wohnzimmer wird damit also zu einer Art Single-Treff für Fliegen. Gestützt wird diese These auch durch die Beobachtung, dass sich manche Fliegen sogar einen gewissen Konkurrenzkampf in der Luft liefern.

Die weiblichen Stubenfliegen kommen laut Zeils Untersuchung meist von der Seite angeflogen. Durch ihre Zentrierung in der Raummitte, können die männlichen Fliegen sozusagen gar nicht von den Weibchen übersehen werden. Wenn ihr das nächste Mal also so ein Liebestänzchen beobachtet, denkt dran, den „erfolgreichen“ Fliegen auch etwas Privatsphäre zu gönnen. 😛

Ist euch dieses Verhalten schon mal aufgefallen? Ja, schon öfters sogar! Nein, noch nie! Aber ich werde in Zukunft mal darauf achten!

