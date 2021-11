Das Scheidungsverfahren zwischen Kim Kardashian und Kanye West ist derzeit in vollem Gange. Zudem hat Kim offenbar bereits einen Neuen. Doch all das scheint bei dem Rapper noch nicht wirklich angekommen zu sein. Denn er glaubt ganz fest daran, dass er und seine Ex wieder zueinander finden.

Auf einer Veranstaltung spricht er plötzlich von einer Versöhnung zwischen den beiden.

Kanye West: „Wir alle machen Fehler“

Es gibt viele Gründe, wieso man Kanye West, oder „Ye“, wie er jetzt genannt werden möchte, als eher schwierigen Artgenossen einstufen könnte. Extreme Gemütsschwankungen und kontroverse Meinungsaussagen sind nur ein paar Beispiele dafür. Doch seine letzte Verkündung bei einer Thanksgiving-Veranstaltung in Los Angeles, treibt die Skurrilität nochmal auf ein ganz anderes Level.

Denn scheinbar ist dem Rapper urplötzlich eingefallen, dass er das dringende Bedürfnis hat, etwas loszuwerden und dass er das auch noch vor versammeltem Publikum verkünden muss. Also schnappt sich der 44-Jährige das Mikro und hält eine spontane Rede. Darin spricht er über seine (nicht mehr vorhandene) Beziehung zu Kim Kardashian und dass er fest an eine Versöhnung glaube.

Kanye gibt zu, Fehler gemacht zu haben. Aber er ist felsenfest davon überzeugt, dass eine Versöhnung zwischen ihm und Kim Millionen (!) andere Paare dazu inspirieren würde, das Gleiche zu tun. „Wir alle machen Fehler. Ich mache Fehler. Ich habe Dinge getan, die als Ehemann nicht akzeptabel waren, aber gerade heute bin ich hier, um den Ausgang meiner Geschichte zu ändern“. Dann berichtet der Rapper, der kurzzeitig auch in die Politik abgedriftet ist, wie Gott ihn dazu berief, sich mit seiner entfremdeten Frau Kim Kardashian wieder zu versöhnen.

„Ich muss wieder nach Hause kommen“

Doch eines vergisst Kanye in seiner überschwänglichen Rede offensichtlich: Das Scheidungsverfahren läuft auf Hochtouren. Und Kim ist gerade damit beschäftigt, ihren neuen Lover – den Frauenschwarm Pete Davidson – in den Kardashian-Jenner-Clan einzuschulen. Das alles scheint den Hobby-Priester aber wohl nicht davon abzuhalten, von einer heilen Familien-Reunion zu träumen.

„Ich muss also so viel wie möglich mit meinen Kindern zusammen sein“, fährt Kanye in seiner „Predigt“ fort. „Und wenn ich nicht im Haus sein kann, muss ich ein Haus gleich nebenan kaufen. Ich bin der Priester meines Hauses. Ich tue alles, um der Situation nahe zu sein. Ich versuche dies so vernünftig und ruhig wie möglich auszudrücken, aber ich muss wieder nach Hause kommen. Gott wird uns wieder zusammenbringen.“

Die Hoffnung stirbt wohl wirklich zuletzt…

Wen datet Kanye West?

Spricht sich Kanye in aller Öffentlichkeit über ein „Kimye“-Comeback aus, weil seine Noch-Ehefrau mit jemand anderem turtelt? Oder hat er tatsächlich Absichten, sich zu ändern und einen Neustart zu wagen? Das werden wohl nie erfahren. Zuletzt machten übrigens noch Gerüchte die Runde, dass Kanye Supermodel Irina Shayk datet. Kurze Zeit später sah man den Rapper mit dem 22-jährigen Model Vinetria, die uns ein kleines bisschen an Kim K erinnert. (Aber wirklich nur ein kleiiiines bisschen…)