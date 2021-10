US-Rap-Mogul Kanye West heißt jetzt offiziell Ye. Ein Gericht in Los Angeles hat seinen Antrag auf eine Namensänderung bewilligt. Demnach ersetzt der Künstlername Ye nun seinen bisherigen Vor- und Nachnamen.

Die Gründe sind diffus – könnten aber in der Bibel zu finden sein.

Kanye West hat einen neuen Namen

Nach einer Scheidung ist es für viele Menschen Zeit für Veränderung. Die einen wechseln ihre Frisur, die anderen genießen ihr Single-Dasein. Und dann gibt es da auch noch Kanye West, der einfach mal seinen Namen ändert. Aus Kanye West wird Ye! Der US-Rapper und Unternehmer hat jetzt offiziell einen neuen Namen angenommen. Die genaue Intention hinter der Namensänderung ist nicht ganz klar. Der Rapper und Musikproduzent hatte den Antrag im August eingereicht und “persönliche Gründe” genannt. Eine Richterin in Los Angeles gab nun dem entsprechenden Antrag des 44-jährigen Grammy-Gewinners statt.

Ye: Name aus der Bibel

Bereits 2018 entschied sich der Rapper dafür, auf der Bühne nur noch als “Ye” aufzutreten. Auf Twitter verkündete er damals: “Ich bin Ye”.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018

Daraufhin gab Kanye ein Radiointerview, in dem er erzählte, was es mit dem Namen auf sich hat. “Ich glaube, ‘Ye’ ist das am häufigsten verwendete Wort in der Bibel und in der Bibel bedeutet es ‘du’. Also bin ich du, ich bin wir, wir sind es.” Weiters erklärt der Musiker und Unternehmen: “Von Kanye, was der Einzige bedeutet, wurde aus mir einfach Ye, ein Spiegelbild unseres Guten, unseres Bösen, unsere Verwirrten, unseres alles.”

Zuvor hatte West mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Aktuell lebt Kanye West mit seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian in Scheidung. Im Februar 2021 gab die 40-Jährige bekannt, dass sie nach sieben Jahren Ehe einen Schlussstrich ziehen möchte. Obwohl das Paar oft zusammen auftrat und sich beide oft öffentlichkeitswirksam ihrer Liebe versicherten, galt die Beziehung schon lange als konfliktreich.