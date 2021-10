Der US-Rapper Tyga wurde am Dienstag wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt festgenommen. Tygas Ex-Freundin, Camaryn Swanson, hatte zuvor Fotos von Misshandlungen, denen sie angeblich durch ihn ausgesetzt war, auf ihrem Instagram-Account geteilt.

Nach Zahlung einer Kaution ist Tyga bereits wieder auf freiem Fuß.

Tyga nach Anzeige wegen häuslicher Gewalt verhaftet

Was wohl Kylie Jenner über diese Anschuldigungen denkt? Ihr Ex-Freund, Rapper Tyga, wurde am Dienstag verhaftet. Der Grund: Eine andere Ex-Freundin – nämlich das Model Camaryn Swanson – hatte ihn zuvor wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Wie US-Medien unter Berufung der Polizei berichten, soll der Rapper gegenüber seiner Ex handgreiflich geworden sein. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Stevenson heißt, habe sie “emotional, mental und körperlich missbraucht”, wirft das Model dem Rapper vor.

Camaryn hatte zuvor Fotos von Misshandlungen, denen sie angeblich durch ihn ausgesetzt war, auf ihrem Instagram-Account geteilt. Die Fotos sind mittlerweile wieder gelöscht worden. Das Promiportal “TMZ” hatte darauf verlinkt. “Ich wurde emotional, mental und körperlich missbraucht und ich verstecke es nicht mehr”, schrieb das Model zu einem Foto von sich mit einem blauen Auge.

50.000 Dollar Kaution

Bereits am selben Tag wurde Tyga wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen, nachdem er 50.000 Dollar (umgerechnet rund 43.000 Euro) Kaution hinterlegt hatte. Der Gerichtstermin ist für den 8. Februar angesetzt. Camaryn Swanson hatte nicht nur Fotos von Misshandlungen auf Instagram geteilt, sondern sich auch direkt an die Medien gewandt. Swanson und Tyga waren seit Anfang 2021 ein Paar. Sie äußere sich jetzt, weil sie für sich selbst einstehen müsse.