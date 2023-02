Tolle Neuigkeiten für alle Fans von „Bridgerton“! Die Prequel-Serie des Netflix-Hits „Queen Charlotte“ steht quasi schon in den Startlöchern. Jetzt ist auch der erste Trailer da und verrät spannende Einblicke, worauf wir uns schon jetzt freuen dürfen.

Wir präsentieren: Die Ära von Königin Charlotte!

Das verrät der erste Trailer von „Queen Charlotte“ über die Serie

Die meisten „Bridgerton“-Fans sind sich wohl einig: Sie wollen mehr über die Figur der gütigen und auch etwas geheimnisvollen Königin Charlotte erfahren, die fixer Bestandteil der gefeierten Serie ist. Diesem Wunsch ist Netflix jetzt nachgekommen – denn wir dürfen uns auf ein Prequel freuen, das einzig und alleine die Geschichte der mysteriösen Queen zeigt. Während man bisher nur ahnen konnte, worum es in der sechsteiligen Serie geht, bekommen wir jetzt endlich Einblicke ist das neueste Werk von Produzentin Shonda Rhimes.

Der erste Trailer zu „Queen Charlotte“ ist vielversprechend und genau das, worauf Fans gewartet haben. So kommentiert ein User unter dem Clip: „In ‚Bridgerton‘ haben wir bereits einen Einblick in ihre Herkunft erhalten. Jetzt bekommen wir die ganze Geschichte. Ich bin bereit“. Und diese Geschichte ist geprägt von Leidenschaft, tiefen Gefühlen sowie intimen Momenten – müssen wir mehr dazu sagen? Eine weitere Userin bringt es auf den Punkt: „Ein 55-Sekunden langer Teaser und ich habe bereits Schmetterlinge im Bauch bei der ganzen Chemie“. Aber seht selbst:

Neben einer ziemlich heißen Liebesgeschichte mit King George und umwerfenden Kostümen zeigt die Serie auch Queen Charlottes Aufstieg zu Bekanntheit und Macht. Dabei sind auch einige bekannte „Bridgerton“-Gesichter zu sehen …

Diese 4 Stars aus „Bridgerton“ sind mit dabei

Da im Prequel auch immer wieder gezeigt wird, wie Königin Charlotte heute lebt, ist „Bridgerton“-Star Golda Rosheuvel, die auch in der OG-Serie die Queen spielt, mit dabei. Auch Adjoa Andoh als Lady Agatha Danbury und Ruth Gemmell in ihrer Rolle als Lady Violet Bridgerton sind mit an Bord. Genauso wie Hugh Sachs als Brimsley. Allerdings dürfen wir uns auch auf neue Gesichter freuen! Die junge Königin Charlotte wird India Amarteifio (bekannt aus „Evermoor“) spielen. „Game of Thrones“-Star Michelle Fairley ist als Prinzessin Augusta zu sehen, Corey Mylchreest als junger König George. Auch die jüngere Version von Agatha Danbury kommt in der neuen Serie vor – gespielt von Arsema Thomas.

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis wir mehr über Königin Charlotte erfahren. Denn die Serie startet am 4. Mai 2023 auf Netflix. Höchste Zeit also, um alte „Bridgerton“-Staffel nochmal von vorne anzusehen, wenn ihr uns fragt …