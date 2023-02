Endlich! Die „Joker“-Fortsetzung nimmt Gestalt an: Schon seit einigen Monaten steht fest, dass Lady Gaga in „Joker: Folie à Deux“ zu sehen sein wird. Jetzt wurde ein erstes Foto von der Sängerin veröffentlicht, das sie in ihrer neuen Rolle als Harley Quinn an der Seite Joaquin Phoenix zeigt.

Und ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen!

„Joker 2“: So sieht Lady Gaga in ihrer neuen Rolle als Harley Quinn aus

Nach „A Star is Born“ und „House of Gucci“ steht Lady Gagas nächste Oscar-Chance schon quasi in den Startlöchern. Bereits vor einem halben Jahr verkündete die Sängerin und Schauspielerin auf Social Media, dass sie Teil von „Joker: Folie à Deux“ sein wird. In welche Rolle sie in der „Joker“-Fortsetzung schlüpfen wird, war lange nicht bekannt. Fans waren sich aber sicher, dass die Musikerin als Harley Quinn, neben Joaquin Phoenix vor der Kamera stehen wird. Und tatsächlich: Jetzt ist es ganz offiziell. Denn nun wurde ein erstes Bild veröffentlicht, das die Grammy-Gewinnerin in ihrer neuen Rolle als Antagonistin zeigt. Sowohl Lady Gaga, als auch Regisseur Todd Phillips teilten das erste Teaser-Foto auf Instagram. Der Filmemacher kommentierte dazu: „Alles Gute zum Valentinstag“.

Das Foto zeigt die zwei Hauptdarsteller eng aneinander. Harley blickt dem Joker tief in die Augen und hat die Hände an sein Gesicht gelegt. Zugegeben: Wirklich viel bekommen wir von Lady Gaga in ihrer neuen Rolle noch nicht zu sehen. Die „Little Monsters“ sind aber natürlich trotzdem begeistert. „Das wird DER Film des Jahres“, kommentiert zum Beispiel ein User unter dem Posting. Ein anderer Fan schreibt: „Die wohl größten Köpfe unserer Generation: Lady Gaga und Joaquin Phoenix. Der Film kann nur legendär werden.“

Darum geht es in der „Joker“-Fortsetzung

Zur Geschichte des Sequels ist noch nicht allzu viel bekannt. Klar ist derzeit nur, dass Harley Quinn in den DC-Comics die Partnerin an Jokers Seite ist, die unsterblich in ihn verliebt ist und dafür auch so einige fragwürdige Aktionen begeht. Wir können also davon ausgehen, dass die Beziehung zwischen dem Joker und Harley Quinn mit großer Wahrscheinlichkeit ungesund, selbstzerstörerisch und für viele Menschen auch tödlich sein wird. Besonders spannend: Medienberichten zufolge soll „Joker: Folie à Deux“ ein Musical werden. Demnach können wir uns wohl auf einige Tanz- und Gesangseinlagen einstellen. Außerdem soll „Joker 2“ im sogenannten Arkham Asylum spielen, der Nervenheilanstalt von Gotham City. Zur Erinnerung: Dort landete Hauptfigur Arthur Fleck am Ende des ersten Teils.

„Joker“ aus dem Jahr 2019 zählt zu den beliebtesten und erfolgreichsten DC-Filmen des letzten Jahrzehnts und spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein. Für seine Darstellung des DC-Bösewichts wurde Phoenix 2020 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Was die neue Inszenierung betrifft, genießt Todd Phillips daher von Fans und Cineasten blindes Vertrauen. Allerdings müssen sich diese noch ordentlich gedulden. Die „Joker“-Fortsetzung soll nämlich erst im Oktober 2024 in die Kinos kommen.