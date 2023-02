Nach dem überraschenden Tod von Louis-Vuitton-Kreativchef Virgil Abloh hat das französische Luxushaus jetzt einen Nachfolger gefunden. Sänger und Filmemacher Pharrell Williams wird den Posten ab sofort übernehmen und sich künftig um die Männer-Produkte des Labels kümmern.

Seine erste Kollektion soll bereits im Juni auf der Men’s Fashion Week in Paris enthüllt werden.

Pharrell Williams tritt in Fußstapfen von Virgil Abloh

Im November 2021 musste die Modewelt einen tragischen Verlust verkraften: Virgil Abloh, der Kreativchef von Louis Vuitton ist an Krebs gestorben. Seither war man auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger für den 41-Jährigen. Den hat man jetzt auch gefunden! Wie das renommierte Unternehmen gestern bekannt gab, übernimmt Sänger Pharrell Williams ab sofort die Leitung der Kreativ-Abteilung für Männer. „Pharrell Williams ist ein Visionär, dessen kreative Universen sich von Musik über Kunst bis hin zu Mode erstrecken und der sich in den letzten zwanzig Jahren als kulturelle globale Ikone etabliert hat“, schreibt das französische Modehaus auf Social Media.

Für viele mag es vielleicht überraschend klingen, dass sich das Luxushaus ausgerechnet für einen internationalen Musiker entschieden hat. Doch Pharrell hat in der Vergangenheit bereits mit Louis Vuitton zusammengearbeitet. Er entwarf Schmuck und Sonnenbrillen für die Marke. Pietro Beccari, CEO von Louis Vuitton, weiß, dass hier die richtige Entscheidung getroffen wurde. „Ich freue mich, Pharrell nach unserer Zusammenarbeit in den Jahren 2004 und 2008 für Louis Vuitton als unseren neuen Kreativdirektor für Männer wieder zu Hause begrüßen zu dürfen. Seine kreative Vision jenseits der Mode wird Louis Vuitton zweifellos in ein neues und sehr aufregendes Kapitel führen“.

Gemischte Reaktionen im Netz

Jetzt heißt es für Williams erstmal: Ran an die Arbeit! Denn sein großes Debüt in der Modewelt will der 49-Jährige bereits im Juni feiern. Bei der Men’s Fashion Week in Paris stellt das Luxuslabel die erste Kollektion unter der neuen Kreativleitung vor. Im Netz sehen die Menschen den neuen Job des „Happy“-Interpreten allerdings mit gemischten Gefühlen. Zahlreiche User:innen, darunter auch Stars wie Heidi Klum, Caro Daur und Tyga feiern Pharrell dafür.

Doch einige Stimmen machen auch auf einen etwas bitteren Beigeschmack aufmerksam, den die Anstellung von Pharrell mit sich bringt. „Bald braucht man keinen Universitätsabschluss mehr, berühmt sein reicht“, schreibt etwa jemand und spielt damit wohl darauf an, dass es unzählige gelernte Modedesigner gibt und man sich schlussendlich für einen Weltstar entschieden hat. „Ich liebe Pharrell von ganzem Herzen, aber es wäre wirklich toll, wenn Modehäuser aufstrebenden Designern Möglichkeiten geben und unbekanntere Kreative fördern würden“, kommentiert ein anderer User.

Ganz so „new to the game“ ist Pharrell allerdings nicht! Denn neben den bereits erschienenen Kollaborationen mit Louis Vuitton, hat der Sänger in der Vergangenheit zwei eigene Labels gegründet. Zum einen Billionaire Boys Club und zum anderen Icecream – beides Streetwear-Marken. Außerdem hat er bereits mit Adidas zusammengearbeitet und eine ganze Kollektion mit Karl Lagerfeld entworfen – für Chanel! Und ganz nebenbei produzierte er unheimlich erfolgreiche Alben und Nummer-Eins-Hits, die ihm 13 Grammys und zwei Oscar-Nominierungen einbrachten.