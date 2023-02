Huiuiui: Die Valentinstagsgrüße von Model Emily Ratajkowski und Comedian Eric André haben es in sich! Das Netz kann sich gerade nicht entscheiden, welche Sache aufregender ist. Die Nacktfotos der beiden auf Instagram oder die Tatsache, dass die beiden ein Paar sein könnten?

Gerüchte, dass sie sich daten, kursieren ja bereits seit längerer Zeit …

Was machen Emily Ratajkowski und Eric André da?

Das Liebesleben des Supermodels Emily Ratajkowski war in letzter Zeit öfter Thema in den Klatschspalten. Erst gab sie bekannt, dass sie sich von ihrem Ehemann, Schauspieler und Filmproduzent Sebastian Bear-McClard, scheiden lässt. Dann wird sie turtelnd mit Kim Kardashians Ex Pete Davidson gesehen. Und seit kurzem machen auch Spekulationen die Runde, dass die 31-Jährige den US-Comedian Eric André datet.

Immerhin sind die beiden in letzter Zeit öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs. Bei einem Basketball-Spiel der New York Knicks zeigten sie sich kuschelnd in der Front Row (die inoffizielle Methode, mit der Stars neue Beziehungen bekannt geben), ein anderes Mal hat man André dabei gesehen, wie er Emilys Wohnung in New York City verlassen hat. Im Jänner tauchten zudem Fotos auf, die Emily und Eric im gemeinsamen Liebesurlaub zeigen, wie Page Six berichtet. Und jetzt gibt es auch noch ziemlich eindeutige Bilder der beiden, die der Comedian auf seinem Insta-Account teilte. Darauf sind sowohl er als auch Emily nackt.

Eric liegt splitterfasernackt auf einer Couch, sein bestes Stück wird lediglich von einem Emoji verdeckt. Emily, die den Schnappschuss macht, sieht man im Spiegel – lediglich mit einem BH bekleidet und unten ohne. Verteilte Kleidung am Boden, eine Weinflasche und zwei Gläser deuten darauf hin, dass es kurz zuvor zwischen den beiden wohl heiß hergegangen ist. Dazu kommentiert Eric: „Schönen Valentinstag“ und packt noch zahlreiche Herz-Emojis dazu.

Bisher haben sich Emily und Eric noch nicht offiziell als Paar geoutet, allerdings sind diese Bilder schon sehr vielsagend …

Wer ist Eric André?

Wer Eric nicht kennt: Der 39-Jährige ist vor allem für seine Rolle als Mike in der Serie „Man Seeking Woman“ zu sehen. Wiederkehrende Figuren spielte er außerdem in den Sitcoms „Apartment 23“ und „2 Broke Girls“. Seit 2012 läuft auf dem US-Sender Adult Swim eine von ihm entwickelte Late-Night-Show-Parodie „The Eric Andre Show“.