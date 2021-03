Es gibt Menschen, die sich einfach nicht richtig entspannen können und sich ständig über alles Gedanken machen. Sie wollen immer sofort Antworten und Lösungen. Vor allem in der Kennenlernphase einer Beziehung kann das auf Dauer zur Geduldsprobe werden, denn damit wird der Partner ordentlich unter Druck gesetzt.

So ist das zum Beispiel bei diesen drei Tierkreiszeichen.

Steinbock

Der Steinbock weiß ganz genau was er will und hat dafür meist schon einen durchgetakteten Plan. Sobald er jemand Neuen kennenlernt und es passt, will er Nägel mit Köpfen machen. Dass der Andere möglicherweise noch etwas Zeit braucht, ist ihm einfach nicht bewusst und blendet er vollkommen aus. Allerdings bewirkt er damit genau das Gegenteil und riskiert sogar, dass nichts aus der Sache wird.

Jungfrau

Ähnlich ist das auch bei der Jungfrau. Auch sie liebt Struktur und Ordnung. Sie hat klare Vorstellungen im Kopf und vor allem während der Kennenlernphase eine extrem hohe Erwartungshaltung. Natürlich wird diese meist nicht genau so erfüllt, wie sich die Jungfrau das eigentlich wünscht. Und das führt zu Unruhe und Spannungen. Anstatt sich immer Gedanken zu machen, sollte die Jungfrau versuchen, zu entspannen. Denn auf Dauer schadet sie sich mit ihrer Verbissenheit nur selbst.

Fische

Fische sind sehr emotionale Wesen, die viel Aufmerksamkeit und Bestätigung brauchen. Vor allem vom Partner. Wenn Fische schon in der Anfangsphase der Beziehung das Gefühl haben, der Partner ist nicht zu hundert Prozent auf sie fokussiert, dann können sie ungemütlich werden. Und dann macht dieses Sternzeichen richtig Druck. Denn leider fällt es auch den Fischen extrem schwer einfach mal zu genießen und nicht nachzudenken.