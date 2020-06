Während die einen scheinbar immer entspannt sind und sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen, gibt es dann auch noch jene, die unglaublich ungeduldig sind und schnell die Nerven wegschmeißen.

Und dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Widder

Dieses Sternzeichen ist definitiv extrem ungeduldig. Denn der Widder ist ein kleiner Sturkopf und will immer genau das haben und erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Und dafür geht er sogar über Leichen. Rücksicht auf andere zu nehmen kennt dieses Sternzeichen meist nicht. Hauptsache, der Widder kommt so schnell wie möglich an sein Ziel – koste es, was es wolle.

Steinbock

Für den Steinbock muss immer alles nach Plan laufen. Seine Ansprüche sind extrem hoch und deshalb wird dieses Sternzeichen schon bei der kleinsten Abweichung von seinen Vorstellungen ziemlich ungeduldig und nervös. Sobald etwas nicht perfekt läuft, bringt das den Steinbock aus der Ruhe. Spontanität und sich einfach mal entspannen und den Kopf ausschalten zählen definitiv nicht zu den Stärken dieses Sternzeichens.

Schütze

Auch der Schütze zählt zu den ungeduldigen Sternzeichen. Denn er ist, ähnlich wie der Steinbock, ebenfalls sehr ehrgeizig und setzt immer alles daran, seine Ziele bestmöglich zu erreichen. Wenn sich der Schütze etwas in den Kopf setzt, dann muss das sofort passieren und nicht erst am nächsten Tag. Leider führt das oft dazu, dass er unüberlegt handelt und die Dinge dann nicht so perfekt und erfolgreich werden, wie er sich das vorgestellt hat.