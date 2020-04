Wir alle gönnen uns manchmal Tage, an denen wir einfach nichts machen, faul sind und auf der Couch chillen. Und das ist auch völlig OK. Doch manche übertreiben es und machen nichts lieber, als ständig die Füße hochzulegen.

Diese vier Sternzeichen sind besonders faul und Meister im Nichtstun. Und eigentlich können sie gar nichts dafür. Es liegt einfach in ihrer Natur.

Krebs

Der Grund, warum der Krebs zu den faulen Sternzeichen zählt, ist irgendwie total süß. Denn er ist nicht einfach nur faul, sondern hat einfach keine Zeit, sich um sich selbst und seine eigenen Dinge zu kümmern, weil er sich ständig über alle anderen Gedanken macht. Er will, dass es seinem Umfeld gut geht und stellt eigene Aufgaben hinten an. Um sich dann doch hin und wieder von seinen Gedanken abzulenken, chillt er lieber, anstatt produktiv zu sein.

Löwe

Auch der Löwe zählt zu den faulen Sternzeichen. Denn er ist einfach ein Genießer und nimmt sich ausgiebig Zeit fürs Nichtstun. Der Löwe liebt Spaß und Abenteuer, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren und Verantwortung zu übernehmen, ist nicht so sein Ding. Außerdem ist er es gewohnt, dass andere alles für ihn tun. Denn mit seinem Charme zieht er jeden in den Bann. Warum also selbst anpacken?

Stier

Dieses Sternzeichen gilt auch oft als faul. Denn der Stier hat gelernt, dass es auch reicht, wenn er nur das Nötigste macht. Er nimmt sich viel Zeit und seinen Freiraum, um seine Arbeit zu erledigen. Denn sobald er Druck verspürt, läuft gar nichts mehr. Ihm ist es viel lieber seine Freizeit mit der Familie oder Freunden zu genießen, anstatt sich abzurackern. Einzig und alleine die Aussicht auf Geld treibt ihn an und motiviert ihn gerade noch genug, um zu arbeiten.

Skorpion

Ähnlich wie der Löwe ist auch der Skorpion ein Genießer. Und das in vollen Zügen. Er lässt sich von nichts und niemandem stressen. Eigentlich eine gute Eigenschaft, von der sich andere eine Scheibe abschneiden sollten. Allerdings genießt der Skorpion manchmal zu viel und wird dadurch faul. Er ist einfach ein leidenschaftlicher Nichtstuer.