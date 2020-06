Wer leicht reizbar und jähzornig ist, der ist cholerisch. Diese Menschen neigen häufig zu Wutanfällen und lassen sich ziemlich schnell auf die Palme bringen. Sie sind meist einfach total unausgeglichen.

Und dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Skorpion

Wie das Tier, kann auch das Sternzeichen des Skorpions ziemlich giftig sein. Wenn dem Skorpion nämlich etwas nicht passt, dann fährt er seinen Stachel aus. Mit ihm sollte man sich deshalb lieber nicht so schnell anlegen. Denn wer mit dem Skorpion streitet, der kann sich auf eine ordentliche Donnerwolke gefasst machen. Er neigt dazu sehr cholerisch zu reagieren. Vor allem, wenn er eifersüchtig ist, dann hat er seine Wut leider nicht allzu gut unter Kontrolle. Und dann kann es sein, dass er auch mal lauter wird.

Löwe

Der Löwe zählt zu den Feuerzeichen. Kein Wunder also, dass er auch mal so richtig laut und gefährlich werden kann. Eigentlich ist dieses Sternzeichen meist sehr positiv eingestellt und genießt es einfach, viele Freunde um sich zu haben, die ihm Aufmerksamkeit schenken. Doch wenn der Stolz des Löwen verletzt wird und er das Gefühl hat, niemand nimmt ihn ernst, dann wird er vom kleinen Kätzchen ganz schnell zum wilden Raubtier. Von null auf hundert spürt man plötzlich seine Wut und er scheut nicht davor zurück, diese auch raus zu lassen. Kein Wunder also, dass der Löwe einen Ruf hat, cholerisch zu sein.

Widder

Der Widder ist ein sehr sensibles Sternzeichen, das auf gewisse Äußerungen leider schnell mal aggressiv und wütend reagiert. Schon eine Kleinigkeit kann ihn zur Weißglut bringen und für einen fetten Streit sorgen. Das hängt vor allem auch damit zusammen, dass der Widder sehr ehrgeizig ist und seine Ziele um jeden Preis erreichen will. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass er einen Wutanfall bekommt, wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Er diskutiert einfach für sein Leben gern und lässt sich dabei auch ziemlich schnell provozieren. Mit seiner cholerischen Art eckt er aber leider oft an.