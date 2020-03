In der Schweiz erzielte man bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie nun einen großen Fortschritt.

Künftig soll automatisiert eine Coronavirus-Erkrankung erkannt werden.

Automatisierte Coronavirus-Tests aus Schweiz sollen helfen

Die Schweiz ist eines jener europäischen Länder, das besonders stark vom Coronavirus betroffen ist. Bereits vor einiger Zeit erließ die Regierung des Landes daher radikale Maßnahmen und machte große Geldsummen für die Forschung locker.

Die akribische Forschungsarbeit dürfte nun Früchte tragen, denn Forscher in der Schweiz haben nun einen automatisierten Corona-Test entwickelt. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Schnellzulassung für den ersten kommerziellen Test auf SARS-CoV-2 erhalten. Das sollte das Testen auf Infektionen nun extrem beschleunigen. Auch in Europa und Österreich wird es die automatisierten Laboruntersuchungen offenbar bald geben. Roche will damit in den USA und Europa schon in nächster Zukunft Millionen Tests zur Verfügung stellen.

Einsatz bald in Europa

Der Pharmakonzern Roche konnte in den USA eine Schnellzulassung für den ersten kommerziellen Corona-Test erhalten. Das bedeutet: Der neue Test kann automatisiert feststellen, ob bei dem Patienten, dem eine Probe entnommen wurde, das Virus ausgebrochen ist. Bisher musste diese Arbeit von Laborpersonal durchgeführt werden.

Demnächst soll der Test auch in Europa im Einsatz sein. Im Wiener AKH befindet bereits ein Kit der neuen Tests, es wird nur mehr auf die Zulassung gewartet. Laut einem Virologen des AKH könnten dann bis zu 4000 Tests alle 24 Stunden durchgeführt werden.