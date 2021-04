Immer wieder witzelt Justin Bieber über seine angeblich “arrangierte” Ehe mit Hailey. Scherz hin oder her, es gibt vermehrt Anhaltspunkte, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte.

Hatten Biebers und Haileys Eltern bei der Speed-Hochzeit ihre Finger im Spiel?

Der Glaube soll Justin und Hailey Bieber zusammengebracht haben

Der Glaube kann Berge versetzten. Bei manchen sogar eine Speedhochzeit in jungen Jahren wie bei Justin & Hailey. Aber zoomen wir zurück in die Ellen DeGeneres Show im März 2020: Justin Bieber spricht über sein Eheleben. Dabei witzelt er gegenüber der Gastsprecherin Demi Lovato, seine Ehe zwischen Hailey und ihm sei von ihren Eltern “arrangiert” gewesen. Das ließ vor allem Jelena Fans aufhorchen. Immerhin kamen die Beziehung und die Ehemeldung so kurz nach der Trennung von Justins On-Off Flamme Selena Gomez doch etwas überraschend. Zwar dateten Justin und seine Hailey bereits 2016, danach herrschte aber erstmal zwei Jahre Funkstille.

2018 dann die überraschende Wendung. Bieber trennt sich von Selena und kommt mit Hailey Bieber zusammen. Nur wenige Monate später läuten die Hochzeitsglocken. Justin Bieber und seine Hailey geben sich am 30. September in einer privaten Zeremonie in Palmetto Beach, South Carolina das Ja-Wort. Den Bund der Ehe schließt der berühmte Hillsong NYC Pastor und ehemalige Freund von Bieber, Carl Lentz. Haileys Vater Stephen Baldwin äußerte sich damals gegenüber TMZ, dass ihre formelle Hochzeitsfeier eine religiöse Angelegenheit sei, weil sie das Gefühl haben, “Gott in ihre Ehe zu bringen”. Dies würde “ihre Vereinigung stärken”. Eine gestärkte Vereinigung also noch just vorm Zusammenziehen? Das ist in der heutigen Zeit doch eher ungewöhnlich. Hailey erklärte später in einem Interview: “Zusammenziehen, zusammenleben und diesen Raum miteinander zu teilen und immer mehr voneinander zu lernen, das hat im Grunde alles Gruselige über das Thema Heirat zunichtegemacht”.

“Wenn ich so zurückblicke, war es definitiv eine arrangierte Hochzeit”

Aber zurück zum besagten Interview in der Ellen-Show. Dort erzählt Justin nämlich auch über ihr erstes Treffen. Eine Aufnahme für die Today Show auf die Hailey offenbar so gar keine Lust gehabt hätte. “Ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht da sein wollte. Ihr Vater hat sie aus dem Bett geschleift an diesem Morgen”, erinnert Bieber sich scherzhaft. Und er geht noch weiter: “Wenn ich so zurückblicke, war es definitiv eine arrangierte Hochzeit, die (Eltern von Hailey) haben das Ganze aufgezogen. Sie wurde christlich erzogen und ihr Vater meinte damals: ‚Oh, ich möchte dir Justin und seine Mutter vorstellen. Sie haben ähnliche Normen und glauben an dieselben Dinge, die wir glauben, ihr könntet gute Freunde werden‘.”

Die beiden und ihre Familien sind Mitglieder in der Freikirche Hillsong Church. Ähnlich wie Tom Cruise für Scientology, galt Bieber dort lange Zeit als Vorzeige-Person der Kirche. Nach dem Untreue-Skandale von Pastor Lentz distanzierten sich die beiden zum Teil von der Hillsong Church. Aber schon damals wurde gemunkelt, dass eine weitere Mission des ehemaligen Kult-Pastors Carl Lentz gewesen sei, seine beiden Promi-Gläubiger Hailey und Justin zu ehelichen. Freunde aus dem Bieber Dunstkreis wollen sogar wissen: Bieber habe Hailey auf Antraten von Lentz einen Antrag gemacht. Das Hollywood-Pärchen habe dem ehrgeizigen Pastor gut in sein Vermarktungskonzept gepasst.

Die Religion ist ein starkes Band zwischen Justin & Hailey

Auf alle Fälle dürfte die gemeinsame Religion ein starkes Band der beiden sein. In einem Interview mit Elle im Jahr 2020 sprach Hailey darüber, wie sich die beiden über ihre ähnlichen religiösen Überzeugungen verbinden. “Das miteinander teilen zu können – um diese Verbindung von Glauben und Spiritualität zu haben – ist für uns so wichtig”, sagte sie. “Es ist der wichtigste Teil unserer Beziehung, gemeinsam Jesus nachzufolgen und gemeinsam Teil der Gemeinde zu sein. Es ist alles.” Ob arrangiert oder nicht, bei der Verbindung von Justin und Hailey dürften auf alle Fälle höhere Mächte im Spiel gewesen sein. Glücklich sind sie ja. Es sei ihnen vergönnt.