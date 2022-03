Im Mai 2020 wurde „Harry Potter“-Star Rupert Grint zum ersten Mal Vater. Seine einjährige Tochter Wednesday begleitet ihn heute oft zur Arbeit – mit eher kuriosen Folgen. Denn Wednesday flucht bereits und verwendet das „F-Wort“, wenn sie begeistert ist.

Rupert findet das Ganze aber ziemlich witzig.

Rupert Grint: Seine Tochter flucht schon „wie ein Seemann“

In einem Interview mit Jimmy Fallon spricht Schauspieler Rupert Grint ungewohnt offen über sein Privatleben und gibt Einblicke in die Erziehung seiner einjährigen Tochter. In seiner Vaterrolle gehe der 33-Jährige nämlich wirklich auf. „Ich liebe es, ja. Es ist brillant“, schwärmt er. Besonders die aktuelle Zeit genießt er besonders, denn Wednesday habe bereits so einige Talente.

„Sie spricht. Sie unterhält sich. Sie hat Meinungen“, erzählt der stolze Papa. Ein paar Wörter seien besonders wichtig in ihrem Wortschatz. „Sie sagt ‚Dada‘, sie sagt ‚Mama‘. Und das ‚F-Wort‘ kam außerdem ziemlich schnell.“

Ganz schön ungewohnt für eine Einjährige. Denn während die meisten in diesem Alter Alltagsgegenstände wie Tische oder Lebensmittel benennen, scheint die kleine Wednesday schon ganz erwachsen zu fluchen. „Wie ein Seemann“, scherzt Rupert.

Deshalb flucht Ruperts Tochter schon

Der Grund für Wednesdays ungewöhnlichen Wortschatz: „Sie verbringt viel Zeit in meiner Garderobe, wenn ich meinen Text für ‚Servant‘ [Anm. seine neue Serie] übe, und meine Figur sagt oft das ‚F-Wort‘. Und jetzt sagt sie es einfach, wenn sie sich freut“, erklärt Rupert.

Erst vor Kurzem sei die Familie in einem Spielzeuggeschäft gewesen und die kleine Wednesday habe vor lauter Begeisterung so einige Male das „F-Wort“ fallen lassen. Doch während einige Menschen darauf eher zweigespalten reagieren, finden Rupert und seine Lebensgefährtin – die Schauspielerin Georgia Groome – das Ganze einfach nur urkomisch. „Also ist es irgendwie ermutigend“ von den Eltern, gesteht er.

Rupert Grint zeigt seiner Tochter das „Harry Potter“-Universum

Neben dem Fluchen lernt Wednesday zurzeit auch einen ganz wichtigen Aspekt aus Ruperts Leben kennen. Denn der Schauspieler erzählt im Interview auch, dass er seiner Tochter das „Harry Potter“-Universum näher bringe.

Mittlerweile habe die kleine Wednesday schon einen Zauberstab und einen PEZ-Spender, auf dem Ruperts Figur Ron ist. „Ich habe schon angefangen, ihr die Trailer zu zeigen“, erzählt er. Ob sie bei den Trailern wohl auch vor Begeisterung flucht? Wenn ja, schreit das für uns nach einem baldigen Reaction-Video 😉