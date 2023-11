Großer Jubel unter Fans von Taylor Swift: Sie wurde mit dem „Global Top Artist“-Titel von Spotify ausgezeichnet. Ein riesengroßer Erfolg für die 33-Jährige, denn sie ist die meistgestreamte Künstlerin des schwedischen Audio-Streaming-Dienstes aus dem vergangenen Jahr. Zuvor hatte Bad Bunny diese Spitze vertreten.

Das Ranking wurde am Mittwoch vom Anbieter Spotify veröffentlicht.

Taylor Swift zum „Global Top Artist“ 2023 auf Spotify gekürt

Wir haben alle schon sehnsüchtig darauf gewartet: Spotify Wrapped ist da. Der Jahresüberblick verschafft uns einerseits einen Rückblick auf Künstler:innen, Songs und Podcasts, die wir alle in diesem Jahr am meisten gehört haben. Aber, er leakt auch ALLE Musik-Geheimnisse. Am Mittwochnachmittag war dann die Katze aus dem Sack: Spotify Wrapped 2023 wurde enthüllt.

Besonders großen Jubel gab es unter den Taylor-Swift-Fans und das auch zurecht! Sie ist laut dem Streaming Anbieter die meist gehörte Künstlerin aus diesem Jahr. Somit erhält die 33-jährige Sängerin den Titel für „Global Top Artist“ und löst ihren Vorgänger Bad Bunny ab, der in den vergangenen Jahren Platz eins vertreten hatte. Mit über 26,1 Milliarden Streams hat Taylor Swift sämtliche Rekorde auf Spotify gebrochen. Endlich schafft es Female-Power wieder an die Spitze: Das letzte Mal, dass eine Künstlerin mit dem Titel „Global Top Artist“ ausgezeichnet wurde, war 2012. Vor elf Jahren konnte sich Rihanna diesen Titel sichern. Seither wurde die Spitze von den Männern belagert. Umso bedeutender ist Taylors Auszeichnung. We love it!

„OMG sie verdient nur das Beste!“

Natürlich darf das offizielle Announcement auf Instagram nicht fehlen. Spotify hat ein Posting zu „Global Top Artist“ vorbereitet und es mit seinen Follower:innen geteilt. Dass sich unter den Kommentaren erfreute Swift-Fans finden, ist keine große Überraschung. „OMG sie verdient nur das Beste!“, kommentiert eine Person. Während ein anderer Fan „Ob das eine Überraschung ist? Nein. Das sollte genau so passieren, denn SIE ist die Musikindustrie“, schwärmt.

Auch in Österreich ist die Pop-Ikone sehr beliebt. Aber nicht so beliebt wie der Wiener Rapper RAF Camora. Denn ihm verwies sie den ersten Platz und platzierte sich auf der heimischen Liste der Top-Artists auf Platz zwei. Den dritten Platz erhielt der Hamburger Rapper Bonez MC, gefolgt von Berliner Rapper Luciano. Taylor Swifts „Wildest Dreams“ sind auf globaler Ebene jedoch wortwörtlich wahr geworden. Congrats Taylor!