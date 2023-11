Im Dezember passieren ohnehin oft magische Dinge. Doch drei Sternzeichen haben in der ersten Dezember-Woche besonders großes Glück! Denn für sie läuft am Monatsanfang einfach alles rund.

Wer sich darauf freuen kann, verraten wir euch hier.

Zwillinge

Zwillinge können sich in der ersten Dezember-Woche auf einen mächtigen Geldsegen freuen. Dafür sorgt nicht nur der lang ersehnte Weihnachtsbonus! Doch jetzt heißt es: achtsam sein! Denn nur weil das Geld da ist, muss man es nicht unbedingt verprassen. Und wir alle wissen, dass der Zwilling ein inneres Teufelchen besitzt, das ihm all die schönen Dinge zuflüstert, die er damit kaufen könnte. Glücklicherweise hat sein inneres Engelchen oft mehr Durchsetzungskraft – und so schafft es der Zwilling auch, gut gepolstert in den Dezember zu starten.

Jungfrau

Unverhofft kommt oft! Das wird die Jungfrau in der ersten Dezember-Woche selbst erkennen. Denn die magische Weihnachtszeit zeigt, was sie kann. Und zwar: für zahlreiche Schmetterlinge im Bauch sorgen. Und das auch noch vollkommen überraschend. Denn die Jungfrau lernt durch Zufall eine ganz besondere Person kennen, die sie von der ersten Sekunde an verzaubert. Jetzt muss das Sternzeichen einfach nur auf sein Herz hören. Denn das wird die Jungfrau mit Sicherheit in die richtige Richtung lenken.

Schütze

Schützen dürfen sich auf einen enormen Sprung auf der Karriereleiter freuen. Nach oben, versteh sich. Denn in der ersten Dezember-Woche stehen die Sterne so gut für das Sternzeichen, dass sie ihm ungeahnte Kräfte verleihen, die der Zwilling in Form von Selbstbewusstsein in seinem Job ausdrückt. Das bedeutet, dass das Tierkreiszeichen dafür sorgt, von den richtigen Leuten gesehen zu werden. Und wie es der Zufall so will, ist man im Umfeld des Schützen gerade auf der Suche, eine höhere Position zu besetzen. Glückwunsch!