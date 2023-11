First things first: Man braucht nicht unbedingt einen Partner oder eine Partnerin, um richtig happy zu sein. Auch das Single-Leben hat so seine Vorteile. Vor allem drei Sternzeichen werden das im kommenden Jahr erkennen, denn sie bleiben auch 2024 noch Single.

Welche das sind, verraten wir euch hier.

Wassermann

Sagen wir es mal so: Der Wassermann hatte in diesem Jahr nicht gerade Glück in der Liebe. Er hat es zwar immer wieder versucht und ist auch auf viele Dates gegangen. Doch Mr. oder Mrs. Right waren einfach nicht dabei. Warum etwas erzwingen, wenn der Funke einfach nicht überspringt? Die Liebesflaute setzt sich auch 2024 fort. Glückliche Singles genießen die Zeit. Jene, die sich unbedingt einen Boyfriend oder ein Girlfriend wünschen: Nicht aufgeben! Was ihr auf keinen Fall tun solltet: Eure Ansprüche nach unten schrauben. Die sind nämlich gut, so wie sie sind.

Skorpion

Der Skorpion lebt seit längerem die Devise: Ich bin mir selbst genug. Daher braucht er aktuell auch keine Person, mit der er eine Beziehung führt. Zu einem einsamen Menschen macht ihn das damit aber nicht. Denn er weiß ganz genau, wie er sich vergnügen kann. Auch im neuen Jahr bleibt das Sternzeichen daher Single. Denn es genießt die ungezwungene Freiheit einfach zu sehr. Sollte dann doch jemand unverhofft in das Leben des Skorpions treten, dann könnte es ihm sehr schwerfallen, seine bisherigen Angewohnheiten an eine Beziehung anzupassen.

Steinbock

Der Steinbock musste in diesem Jahr einen großen Herzschmerz verarbeiten. Da es dem Sternzeichen schwerfällt, darüber hinwegzukommen, kann es sich momentan absolut nicht vorstellen, jemand Neuen zu daten. Daher hat der Steinbock beschlossen, dass er 2024 zu SEINEM Jahr macht. Er konzentriert sich auf sich selbst und seine Bedürfnisse und findet somit endlich zurück zu sich selbst. Das Wichtigste: Während seiner Selbstfindung lernt er, sich zu lieben. Damit fällt es dem Tierkreiszeichen in Zukunft auch leichter, andere Menschen in sein Leben zu lassen.