Bereit für die wohl heißeste Nagellackfarbe des Herbstes? Cherry Mocha Nails sind gerade der ultimative Beauty-Begleiter für alle stylischen Insta-Girlies (und Boys natürlich auch)! Was die Farbe so besonders macht? Das verraten wir euch hier!

Nagel-Inspo für die kälteren Tage gefällig?

Cherry Mocha Nails trenden auf Instagram und Tiktok

Egal ob Fashion oder Beauty – dass Cherry Red DIE Trend-Farbe des Herbstes ist, steht fest. Als Beweis genügt schon ein kurzer Blick auf unsere For-You-Pages und Instagram-Feeds. Und natürlich freuen sich auch unsere Nägel über ein kirschrotes Finish zur kälteren Jahreszeit. In Sachen Nails ist nun allerdings ein ganz spezieller Farbton gefragt – und zwar Cherry Mocha! Dieser Ton passt einfach perfekt in den Herbst.

Bei diesem Trend werden eigentlich zwei Styles miteinander kombiniert. Zum einen die mega angesagten Coffee Nails, zum anderen die top aktuellen Cherry Nails. Das Ergebnis ist die ultimative Trendfarbe der Saison. Denn eure Nails sehen dann nicht nur spicy aus und strahlen jede Menge Selbstbewusstsein aus, sondern wirken gleichzeitig auch noch mega elegant.

Kein Wunder, dass bereits unzählige Influencer:innen, Content Creator und auch einige Celebs ganz obsessed von dem Look sind. Und sie zeigen uns, wie wir den Nageltrend kombinieren. Von lässigen Athleisure-Looks, über grungy Outfits bis hin zu Full-Glam-Styles – ja, die Farbe passt wirklich zu jedem Anlass.

Das macht die Farbe aus

Klar, rote Nägel gehen immer – egal welche Shade! ABER: Cherry Mocha ist das Upgrade, auf das wir gewartet haben. Und um den perfekten Farbton zu finden, solltet ihr ein paar Dinge wissen. So soll die Basis ein glossy Burgundy sein. Hier gilt: Je dunkler, desto besser (schließlich steht ja auch schon Halloween quasi vor der Tür). Wählt außerdem einen Ton, der in Richtung Weinrot geht, statt Pink. Am besten ist eine Nuance, die euch gleichzeitig auch an dunkles Braun erinnert. Und jetzt kommt das allerbeste: Die Farbe ist mega DIY-friendly. Also jetzt gut aufgepasst …

So kreiert ihr den Cherry-Mocha-Look

Die Basis für eine zauberhafte Kirsch-Mokka-Maniküre sind natürlich wie immer saubere und gepflegte Nägel. Dazu solltet ihr eure Nails zuerst in die gewünschte Form bringen und sie anschließend von jeglichen Resten oder Staubkörnern befreien – am besten funktioniert das mit einem Nagelcleaner. Sobald ihr damit fertig seid, könnt ihr auch schon loslegen:

Step 1: Zuallererst kommt ein durchsichtiger Base Coat auf die Nägel. Gut trocknen lassen!

Step 2: Dann folgt eine Schicht Lack in dem markanten Cherry-Mocha-Ton. Um die perfekte Nuance zu finden, könnt ihr auch zwei Farben (also Burgundy und Dunkelbraun) miteinander vermischen.

Step 3: Jetzt folgt noch eine zweite Schicht von der Kirsch-Kaffee-Nuance. So erhält ihr ein sattes Ergebnis. Wieder gut trocknen lassen.

Step 4: Abschließend werden die Nails mit einem klaren Überlack versiegelt, um das Design zu schützen und noch eine Extraportion Glanz zu erzielen. Wer mag, kann hier auch einen Top Coat mit Schimmer-Effekt wählen. Das bringt noch mehr Glam zu dem ohnehin schon eleganten Design. Und das war’s auch schon. Viel Spaß beim Lackieren.